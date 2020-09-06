تصاميم تخيلية تدمج بين سيارات جنرال موتورز وهوندا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هوندا مؤخراً عن شراكة مع جنرال موتورز للتعاون في تطوير مجموعة جديدة من السيارات الكهربائي، والتي ستستخدم حزمة بطاريات تُدعى Ultium، لكن الشركتين تقولان أنها ستشترك في تطوير محركات الاحتراق الداخلي أيضاً.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعمل هوندا وجنرال موتورز معاً، حيث طورت العديد من السيارات سوياً، ومن أمثلة ذلك، سيارة اسوزو روديو وتروبر، والتي تمت إعادة تسميتهم باسم هوندا باسبورت واكيورا SLX.

والآن، لا توجد حدود لما يُمكن أن تتعاون فيه هوندا وجنرال موتورز لإنتاجه، وقد تصور المصمم كليبر سيلفا ستة طرازات من جنرال موتورز وهي تحمل شارات هوندا، وهم كالتالي:

شيفروليه كامارو 2021، والتي أعاد سيلفا تسميتها لتكون هوندا سيفيك كوبيه، وشيفروليه كولورادو، والتي أصبحت ريدجلاين أكثر صرامة، وكاديلاك V-Series الجديد والتي تحولت إلى هوندا S660، بالإضافة إلى سيارة Kei بمحرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 63 حصان، وشفروليه ابلاندر تتحول إلى سيارة أوديسي.

وبالرغم من أن التصميمات التخيلية المذكورة آنفاً تبدو رائعة بالتأكيد، إلا أننا نتوقع أن الاحتمال الأكبر لنتاج هذا التعاون هو التصميم التخيلي الأخير، حيث أخذ هوندا فيت الجديدة، وألقى بعض من لمسات شيفروليه عليها.

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