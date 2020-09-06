رولز رويس تطلق الجيل الثاني من أيقونتها Ghost

كشفت شركة رولز رويس النقاب عن الجيل الثاني من أيقونتها Ghost، التي تنتمي لفئة موديلات الصالون الفارهة.



وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة تحتفظ بالتصميم الأيقوني الأصيل لها مع زيادة الطول إلى 5.55 متر مع شريط إضاءة ليد على شبكة المبرد.

وتتميز المقصورة الداخلية بالتجهيزات المصنوعة من جلود الأبقار، والسقف المزدان بوحدات ليد تحاكي مظهر نجوم السماء، والوحدات، التي تضيء على شكل النجوم حول توقيع Ghost بالكونسول الأوسط.

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وتتمتع السيارة بالمزيد من الراحة بفضل مجموعة التعليق المحسنة، وتجهيزها بنوابض جديدة وممتصات صدمات معتمدة على كاميرا للضبط بشكل مسبق مع حالة الطريق، لمنح الراكب شعور الركوب بالطائرة.

ويزأر بداخل السيارة محرك V12 سعة 6.75 لتر وبقوة 420 كيلووات/571 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها 2.5 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.8 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 15.2 لتر/100 كلم.