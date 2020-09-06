سكودا تطلق SUV بدفع كهربائي كامل.. إليك المواصفات

تعتزم شركة سكودا إطلاق سيارتها Enyaq iV، التي تعتمد على دفع كهربائي كامل، مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 33 ألف و800 يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية أن باكورة إنتاجها من الموديلات الكهربائية تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وتأتي بطول 4.65 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.75 متر تؤهلها لتوفير مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وخاصة للمنطقة المخصصة للأقدام، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 585 لترا، مع 50 لترا إضافية في مواضع التخزين الأخرى بالمقصورة الداخلية.

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وتعتمد السيارة Enyaq iV على سواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي بمستويات قوة تتنوع بين 109 و132 و150 كيلووات، وبذلك تصل السيارة إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

ويعتمد نظام الدفع على باقات بطاريات بسعة من 55 وحتى 82 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى سير يتراوح من 340 إلى 510 كلم.

وتتوفر من السيارة بعض النسخ بدفع رباعي؛ حيث يتم التجهيز بمحرك كهربائي إضافي بقوة 75 كيلووات.