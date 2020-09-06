وسائل إعلام: مقتل فرد أمن وإصابة آخر في حادث طعن بمدينة سوسة التونسية المزيد

قال مسؤول أمني تونسي إن 3 مسلحين قتلوا خلال عملية إرهابية في مدينة سوسة الساحلية بعد أن باغتوا عناصر الأمن فأردوا شرطيا وأصابوا آخر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قوات الحرس التونسي تمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على دورية أمنية وطعنوا اثنين من أفرادها.

وأشار إلى أن العملية ما زالت متواصلة لتمشيط منطقة سوسة والمناطق المجاورة لها، تحسبًا لوجود أي خطر إرهابي جديد.

وأفادت مصادر أمنية بمحافظة سوسة لـ"الخليج 365" أن العناصر الإرهابية أطلقت النار على دورية أمنية نحو الساعة الخامسة فجرا (بالتوقيت المحلي السادسة جرينيتش)، في مفترق "القنطاوي " السياحي بمدينة سوسة.

Advertisements

وشهدت محافظة سوسة عام 2015 أكبر عملية إرهابية في تونس، حينما أقدام إرهابي يدعى سيف الدين الرزقي على قتل 38 سائحا بريطانيا في أحد النزل بالمحافظة .

والجمعة، قالت مصادر أمنية تونسية إن قوى الأمن نجحت في تفكيك 3 خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا وترتبط بشبكات الجريمة المنظمة ومهربي البشر.

وكان مصدر أمني قد أكد لـ"الخليج 365" أن أعضاء الخلايا الإرهابية جرى توقيفهم في محافظة سوسة الساحلية، لافتا إلى ضبط أسلحة وخرائط تشير للتحضير لعمليات إرهابية ستستهدف مراكز أمنية.

وتعيش تونس على وقع تصدعات في المشهد السياسي بالبلاد على خلفية معركة بين القوى الديمقراطية وحركة النهضة الإخوانية.

وتتهم القوى الديمقراطية التونسية النهضة الإخوانية بالتورط في عمليات إرهابية واغتيال معارضين عبر تنظيم خاص، كما تقدم أدلة على صلات بين الجماعة وتنظيمات إرهابية تنشط على جانبي الحدود مع ليبيا.