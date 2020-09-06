الميركاتو الصيفي.. 5 جزائريين في مهب رياح صفقات أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يحسم عدد كبير من النجوم الجزائريين المحترفين في ملاعب أوروبا خطوتهم المستقبلية الجديدة، على الرغم من قرب استئناف معظم دوريات "القارة العجوز" لنشاطها خلال الأيام المقبلة.



وتختلف أسباب هذه الوضعية من لاعب إلى آخر، ولو أن القاسم المشترك غياب العروض المغرية التي تدفع أندية هؤلاء اللاعبين الحالية للموافقة على رحيلهم.

"العين الرياضية" ترصد لكم أسماء 5 نجوم جزائريين يعيشون حالة من الترقب خلال الفترة الحالية في انتظار حسم ملف مستقبلهم الاحترافي في أوروبا.



إسلام سليماني

تألق هداف "محاربي الصحراء" في الموسم المنقضي مع موناكو الفرنسي، الذي لعب بين صفوفه في نطاق الإعارة قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، وهو النادي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021.

هذا الـتألق أدى لارتفاع أسهم المهاجم الجزائري بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بعد نجاحه في استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية، غير أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع بتعاقد جديد.



وتواجد سليماني، طيلة الفترة الماضية، على رادار استاد رين الفرنسي، الذي فضل، في نهاية المطاف ضم، سيرو جويراسي هداف فريق أميان الفرنسي والنجم الأسبق لمنتخب "الديوك" تحت 20 عاما.

ويسابق النجم الجزائري الزمن للتعاقد مع ناد جديد قبل غلق الميركاتو الصيفي أبوابه في أوروبا.

فوزي غلام

خرج النجم الجزائري فوزي غلام بشكل نهائي من حسابات فريقه نابولي، وذلك لأسباب فنية مرتبطة بتراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.







وكان الظهير الأيسر الجزائري فشل في استعادة أفضل مستوياته بعد لعنة الإصابات التي طالته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتم ربط اسم غلام بالانتقال لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، من دون أن يتحول ذلك لتعاقد رسمي على أرض الواقع.

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آدم وناس

على غرار مواطنه غلام، لا يتواجد آدم وناس ضمن الخطط المستقبلية لفريق نابولي، الذي لا ينوي منحه فرصة ثانية لإثبات وجوده ويتطلع للتخلص منه وبيعه لأي ناد.





الجناح الجزائري الشاب خاض في الموسم الماضي تجربة متوسطة مع نيس الفرنسي الذي رفض تفعيل عقد الشراء في عقد استعارته من نادي الجنوب الإيطالي.



وينتظر وناس تطورات سوق الانتقالات لمعرفة وجهته الجديدة، ولو أن إمكانية انتقاله لناد إيطالي آخر تظل الأقرب للواقع.



سعيد بن رحمة

قدم النجم الجزائري سعيد بن رحمة موسما رائعا مع فريق برينتفورد، مما جعله محل إشادة كبرى من قبل متابعي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب".

ويعتبر الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرة سعيد بن رحمة، إذ سجل خلاله 17 هدفا وأهدى 10 تمريرات حاسمة من جملة 46 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.

وشهدت أسهم النجم الجزائري ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما جعله محل متابعة من قبل عدة أندية تنشط في "البريمييرليج"، على غرار أستون فيلا وأرسنال ووست هام.





وما زال الغموض يلف بمستقبل بن رحمة، وذلك على الرغم من قرب انطلاق النسحة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



رشيد غزال

ظهر الجناح الجزائري رشيد غزال بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة لفريق فيورنتينا في الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي

هذا التألق اللافت جعل إدارة "الفيولا" تدرس بجدية فكرة التعاقد مع هذا الأخير، بعد أن لعب معه الموسم الماضي في نطاق الإعارة من ليستر سيتي الإنجليزي.

وينتظر أن يحسم غزال وجهته الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أنه لا يتواجد ضمن حسابات "الثعالب".