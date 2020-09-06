السيسي يستقبل "بائع الفريسكا".. دعوة رسمية

استجاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نداء والد الطالب المصري المتفوق إبراهيم عبدالناصر، المعروف إعلاميا بـ"طبيب المستقبل" أو "بائع الفريسكا"، وقرر توجيه الدعوة له لحضور منتدى شباب العالم، فى دورته المقبلة.



كان والد الطالب وجه نداء إلى رئيس الجمهورية المصري خلال برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي المصري أحمد فايق، وقال إنه "يتمنى أن يرى ابنه في مؤتمرات الشباب".





وأكد والد الطالب أن إبراهيم نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة، وأكبر تكريم له هو حضور مؤتمر الشباب.

ونشر منتدى شباب العالم، دعوة رسمية إلى "طبيب المستقبل" للمشاركة في الدورة المقبلة من المنتدى.

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وأعلن المنتدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت: "قابلوا إبراهيم عبدالناصر راضي. إبراهيم شاب مجتهد، مقيم في الإسكندرية. حصل على 99.6٪ في امتحانات الثانوية العامة، بينما كان يساعد والده في العمل".

ويدرس إبراهيم بداية من العام الدراسي المقبل في كلية الطب جامعة الإسكندرية، وحلمه أن يتخرج ويفتخر به والده.

قصة إبراهيم انتشرت عبر الإنترنت، وسرعان ما بدأ وزير التعليم المصري في تعقبه ليقدم له منحة دراسية كاملة لمواصلة الدراسة في الجامعة التي يحلم بها".

وتابعت صفحة المنتدى: "يسعد منتدى شباب العالم دعوة إبراهيم للنسخة القادمة من المنتدى، حيث يمكنه إخبارنا بالمزيد عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع. نراك هناك إبراهيم".

وضرب "إبراهيم" مثلا رائعا في الاعتماد على الذات، حيث يعمل بائع "فريسكا" مثل أبيه ونجح في الحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب.

شهرة "إبراهيم" تخطت زوار الشواطئ ووصلت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين تداولوا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو للشاب المجتهد بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6%.

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