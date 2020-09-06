غداً.. "نيسان إيجيبت" تطلق "جوك" الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني
تستعد شركة نيسان إيجيبت، غداً الأحد، لإطلاق الجيل الجديد من سيارات جوك في مصر.
ومن المقرر أن يتم إطلاق السيارة إلكترونياً عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيتمام الساعة 8.40 مساءً .
وكانت نيسان قد أطلقت الجيل الثاني من جوك بعد مرور 10 أعوام على إطلاق الجيل الأول لتغير مفهوم السيارات "الكروس أوڨر"حول العالم من خلال شخصيتها وسماتها الفريدة.
ويتميز الجيل الجديد من نيسان چوك بتقنية "ProPILOT" والتي تقدم تجربة قيادة أكثر سهولة ومليئة بالثقة، وتمضي چوك الجديدة خطوة للأمام في رحلة تقنيات نيسان للتنقل الذكي" Nissan Intelligent Mobility "والتي تعمل على الارتقاء بكافة جوانب أداء السيارات.
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