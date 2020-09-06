مرسيدس اس كلاس 2021 قادرة على قيادة نفسها ذاتياً

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كلياً تستعد لاستقبال أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث والذي يسمح للسيارة بقيادة نفسها في بعض الحالات بدون تدخل السائق، وذلك بحصولها على العديد من أنظمة مساعدة السائق مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي المتقدم، مع إمكانية تغيير المسار تلقائياً، والتي توفر تجربة عدم التدخل مثل كاديلاك سوبر كروز.

يُذكر أن اس كلاس سيتم تجهيزها بنظام القيادة الذاتي من المستوى الثالث على الطرق الأمريكية في وقت لاحق، وللوفاء بهذا الوعد، قال رئيس الشركة التنفيذي أن الشركة تهدف في الوصول قريباً إلى هذا الهدف.

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يُذكر أن السيارة ستتوفر باثنين من محركات الاحتراق الداخلي المدعومة بأنظمة كهربائية 48 فولت، كما توجد اس كلاس هجينة بالقابس أيضاً تم الكشف عنها مؤخراً في أوروبا، بالإضافة إلى EQS الكهربائية بالكامل، والتي ستكون نسخة اس كلاس الكهربائية.

وبالرغم من أن السائقين حول العالم أصبحوا مهووسين بسيارات البيك آب والـ SUV هذه الأيام، إلا أن اس كلاس لا تزال تحتفظ بمكانتها في تشكيلة مرسيدس، بكونها الأفضل لدى الصانع الألماني، ورمز للعلامة التجارية، حيث تأمل الشركة أن تكتسب المزيد من المعجبين مع هذا الجيل الجديد.