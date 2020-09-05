موجز الخليج 365 للسيارات.. سر "المقعد الثالث" وأصغر هيونداي أكسنت

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دائما ما تعتز شركات السيارات ببعض الموديلات التي صنعتها، خاصة تلك التي تحقق جماهيرية كبيرة على مدار فترة طويلة من الزمن، ولتخليد هذه الطرازات تعمد الشركات إلى طرح نسخ تذكارية خاصة منها.

طرحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية نسخة جديدة بمواصفات مختلفة من طرازها الشهير "أكسنت" لعام 2020، تسعى من خلالها إلى زيادة مبيعاتها التي تضررت من تفشي كورونا.

في مجال تحقيق الأرقام القياسية، كانت السرعة دائما أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها صناع المركبات، وعلى مدار التاريخ، نجحت 10 مركبات تسير على سطح الأرض في تحقيق أعلى الأرقام القياسية.

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تحظى فئات السيارات SUV بمكانة متميزة في الأسواق بين الموديلات الأخرى،وظهر ذلك في مبيعات قياسية حققتها تلك الموديلات بمختلف الدول.

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية نسخة 2020 الأحدث من طراز فورتي Forte ضمن فئات سيدان،بتصميم خارجي مميز مستوحى من طراز Stinger sports sedan.

شهدت صناعة السيارات الرياضية عبر تاريخها، طرح مجموعة مميزة من الموديلات المميزة ، لكن احتواءها على مقعدين قلل من فرص انتشارها بشكل أكبر.

منافسة ساخنة بين قدرات ميتسوبيشي"أوت لاندر" Outlander Sport ، و شيفروليه "تراكس" بنسختيهما الأحدث لعام 2020، هي الأولى بين الطرازين ،رصدها أحد المواقع المتخصصة في عالم المركبات الحديثة.



قدم موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات، قائمة مميزة من الموديلات التي تحظى بقدر متواضع من القوة، ولكنها أيضا قادرة على منح مالكيها الإحساس بالاستمتاع بالسرعة.