مقارنة بين هوندا سيفيك وتويوتا ياريس.. سباق القوة والرحابة والاعتمادية

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئات سيدان من مختلف العلامات التجارية الكبرى، من بينها طرازا تويوتا "ياريس" وهوندا "سيفيك"، اللذان يضعهما المستهلكون في كفة واحدة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، مقارنة وضع خلالها الطرازين المتنافسين ضمن نفس الفئة، في مواجهة تبرز مواصفاتهما والقدرات التي طرحا بها.

المساحة الداخلية

طراز تويوتا ياريس السيدان تتوفر به مساحة تكفي لـ 5 ركاب، ومساحة للقدم بالمقاعد الأمامية بامتداد 41.9 بوصة للأسفل، ومساحة للأعلى بالمقاعد الأمامية للرأس تصل لارتفاع 38.2 بوصة، والمقاعد الخلفية تصل بها مساحة امتداد القدم لـ 34.4 بوصة، والمساحة للأعلى لـ 36.8 بوصة.

وفيما يخص طراز هوندا سيفيك، فيكفي أيضا بمساحته الداخلية لـ 5 ركاب، وامتداد للقدم أسفل المقاعد الأمامية حتى 42.3 بوصة، وللرأس بالمقاعد الأمامية ارتفاع 39.3 بوصة، والمقاعد الخلفية تتوفر امتداد للأقدام يصل لـ 37.4 بوصة، وللأعلى للرأس يصل لـ 37.1 بوصة.









الأسعار

طراز تويوتا "ياريس" يتوفر للبيع بـ 5 فئات مختلفة، الافتتاحية L sedan بسعر 16,605 ألف دولار، وأعلى فئة XLE hatchback بسعر 19,705 ألف دولار.

وفي المقابل، فإن طراز هوندا سيفيك، تطرح منه 5 فئات، الافتتاحية LX بسعر 20,680 ألف دولار، وأعلى فئة Sport Touring بسعر 28,980 ألف دولار.

المحرك

هوندا سيفيك 2020، تعمل فئتها الافتتاحية بمحرك ذو 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 158 حصان، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

في حين تعمل الفئة الافتتاحية السيدان من طراز تويوتا ياريس، بمحرك ذو 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل بقوة 106 أحصنة وعزم دوران 103 أحصنة.

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استهلاك الوقود

يستهلك طراز تويوتا ياريس جالون واحد لكل 32 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 40 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

في حين يستهلك طراز هوندا سيفيك 2020، الوقود بمعدل جالون واحد لكل 31 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، و جالون واحد لكل 40 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

يتمتع طراز تويوتا ياريس من الداخل بنظام معلوماتي يضم شاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ووصلتي USB مخصصة للمقاعد الأمامية فقط.

في حين يتمتع طراز هوندا سيفيك من الداخل، بشاشة معلومات أيضا بقياس 7.0 بوصة، يدعمها نظام ملاحي وأنظمة تشغيل "أندرويد أوتو"، و"أبل كار بلاي"، ووصلتي USB مخصصة للمقاعد الأمامية، ووصلة وحيدة للمقعد الخلفي.









الأمن والسلامة

يتمتع طراز تويوتا ياريس بنظام وحيد هو نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام.



في حين يتمتع طراز هوندا سيفيك بعدد أكبر من الأنظمة المساعدة للسائق، من ضمنها نظام المكابح الذاتية التي تفعل بشكل ذاتي حين استشعار الخطر، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، ونظام الحفاظ على المسار.