7 سيارات استحقت الخلود.. أبرز النسخ التذكارية في العالم

دائما ما تعتز شركات السيارات ببعض الموديلات التي صنعتها، خاصة تلك التي تحقق جماهيرية كبيرة على مدار فترة طويلة من الزمن، ولتخليد هذه الطرازات تعمد الشركات إلى طرح نسخ تذكارية خاصة منها.

وبحسب موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات، فإن هناك 7 سيارات استحقت الخلود وكانت نسخها التذكارية هي الأبرز على الساحة العالمية.

وبدأ الموقع بطراز مرسيدس Mercedes SLS GT3، ونسخته التذكارية التي طرحت احتفالا بمرور 45 عاما على ظهوره.

وقد طرحت النسخة التذكارية عام 2012، بتكلفة تصل إلى 360 ألف جنيه إسترليني.

وتعمل النسخة التذكارية بمحرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة تصل لـ 550 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

من بعده، جاءت نسخة الاحتفال بالذكرى الـ 60 على طرح طراز Aston Martin Works Vanquish من الماركة البريطانية أستون مارتن.

وقال الموقع إن هذه النسخة المميزة، أعلن عنها عام 2014، وطرح منها 6 نسخ فقط للبيع بالأسواق، بمحرك فئة V12 بسعة عملاقة 6.0 لتر، وقوة 576 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية.

وضمن القائمة، النسخة التي طرحت للاحتفال بالذكرى الـ 75 على طرح طراز Jeep Wrangler، وأعلن عن هذه النسخة عام 2016، وكانت تعمل بمحرك ديزل بسعة 2.8 لتر، ينتج قوة 200 حصان، مع تمتعها بأداء "أوف رود"، يؤهلها لاقتحام الطرق الوعرة.

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ثم نسخة الاحتفال بالذكرى الـ 50 على طرح طراز فيات Fiat 500 Abarth، التي طرحت بمحرك بقوة 178 حصان وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل خلال 7 ثواني، وطرح من هذا الطراز عدد محدود من النسخ بإجمالي 299 سيارة فقط.

ثم نسخة الاحتفال بالذكرى الـ 50 على طرح طراز بورش Porsche 911، والتي أعلن عنها في عام 2014، وتعمل بمحرك يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.

ثم النسخة التي طرحت للاحتفال بالذكرى الـ 50 على طرح طراز نيسان الرياضي المميز Nissan GT-R ، والتي أعلن عنها في عام 2019 الماضي.

وطرحت بمحرك ينتج قوة تتراوح ما بين 557 حصان و 592 حصان، مع عزم دوران يتراوح بين 633 حصان و 652 حصان، وناقل سرعة "دويل كلتش" مزود بـ 6 سرعات.

ومن ماركة موستانج الأمريكية التابعة لفورد، جاءت النسخة التي طرحت للاحتفال بالذكرى الـ 50 على طرح طراز موستانج Shelby Super Snake.

وطرحت النسخة التذكارية عام 2017 بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 670 حصان و 750 حصان، بسعة 5.0 لتر من فئة V8.



