مفاجأة هيونداي.. أصغر سيارة من طراز "أكسنت"

طرحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية نسخة جديدة بمواصفات مختلفة من طرازها الشهير "أكسنت" لعام 2020، تسعى من خلالها إلى زيادة مبيعاتها التي تضررت من تفشي كورونا.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لقدرات النسخة الجديدة شمل الكشف عن قوة المحرك والتقنيات المضافة وما يتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

وقال الموقع إن نسخة 2020 من طراز أكسنت مفاجأة ،إذ تتميز بتصميم خارجي يجعلها أصغر سيارة تقدمها هيونداي ضمن أسطولها للعام الجاري، وتتوفر بمحرك جديد، وناقل سرعة أكثر تطورا من طراز CVT، يسهم في تحسين معدل استهلاك الطراز للوقود.





الأسعار

الطراز منه ثلاث فئات الافتتاحية SE بسعر 16,125 ألف دولار، ثم أكسنت SEL، بسعر 18,480 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز أكسنت Limited بسعر 20,230 ألف دولار.

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المحرك

الفئة الافتتاحية بمحرك أربعة اسطوانات بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 120 حصان، ونظام للدفع الأمامي، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.





استهلاك الوقود

يستهلك من الوقود "جالون"كل 29 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، ومثله كل 39 ميلا على الطريق السريع.

التقنيات

من الداخل، شاشة بقياس يبدأ من 5.0 بوصة ويصل لـ 7.0 بوصة تعمل باللمس، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، مع توفر وصلات USB ونظام اتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

يتمتع الطراز بأنظمة مساعدة للسائق تشمل ،نظام التنبيه المسبق حال الاصطدام، والفرامل التلقائية التي تفعل بشكل ذاتي حال استشعارها باصطدام وشيك.

