أسرع 10 مركبات في التاريخ

في مجال تحقيق الأرقام القياسية، كانت السرعة دائما أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها صناع المركبات، وعلى مدار التاريخ، نجحت 10 مركبات تسير على سطح الأرض في تحقيق أعلى الأرقام القياسية.

وحسب موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، فإن تلك السيارات العشرة نجحت في تحقيق أرقام قياسية في السرعة، تضاهي ما يمكن أن تقدمه الطائرات النفاثة والخارقة لسرعة الصوت.

وعلى رأس القائمة، جاءت السيارة Thrust SSC التي نجحت في تحقيق رقم قياسي بالوصول لسرعة 763 ميل في الساعة عام 1997، وكان يقود هذه المركبة في هذا الاختبار، طيار طائرات الرافال "أندي جرين"، وكانت المركبة تعمل بمحرك من صناعة رولز رويس ينتج قوة تصل لـ 102 ألف حصان.

وفي القائمة أيضا، جاءت مركبة Thrust 2 التي حققت رقما قياسيا للتسارع في عام 1983، حين وصلت بسرعتها القصوى لـ 633 ميل في الساعة، وكانت تعمل بمحرك من صناعة رولز رويس هو نفسه المستخدم لطائرات Avon 302 الحربية وينتج قوة 30 ألف حصان.

وضمن القائمة، مركبة Blue Flame التي نجحت عام 1970 بالوصول إلى سرعة 622 ميل في الساعة، وكانت تعمل بمحرك "مكوك فضائي" ينتج قوة 58 ألف حصان.

كذلك، ضمت قائمته مركبة Spirit Of America Sonic 1 التي نجحت عام 1965 في الوصول بسرعتها إلى 600 ميل في الساعة، وكانت تعمل بمحرك General Electric J79.

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وفي المركز السادس، مركبة Green Monster التي نجحت عام 1965 في الوصول بسرعتها القصوى إلى 576 ميل في الساعة، وكانت تعمل بمحرك طائرة نفاثة من طراز General Electrics J79.

وفي المركز السابع، مركبة Wingfoot Express، التي نجحت عام 1964 في تسجيل سرعة 413 ميل في الساعة، وكانت تعمل بمحرك من طراز Westinghouse J46 المخصص للطائرات النفاثة.

وفي المركز الثامن، حقق طراز Bluebird-Proteus CN7 عام 1964 سرعة قصوى بلغت 403 أميال في الساعة، وكان يعمل بمحرك Proteus 705 ينتج قوة 4450 ألف حصان.

وتاسعا، جاءت مركبة Railton Mobil Special التي نجحت عام 1947 في تحقيق رقم قياسي بالوصول اسرعة قصوى عند 394 ميل في الساعة.

وفي المركز العاشر، جاءت مركبة Thunderbolt التي حققت عام 1938 رقما قياسيا بوصول سرعتها القصوى لـ 357 ميل في الساعة.



