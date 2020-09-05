للمقبلين على الشراء.. 6 سيارات مستعملة أوتوماتيك اقتصادية أسعارها أقل من 100 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

تشهد السيارات المستعملة الأوتوماتيك إقبالاً كبيراً من العديد من العملاء المقبلين على الشراء، خاصةً مع الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السيارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة.

وترصد "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار 6 سيارات مستعملة أوتوماتيك اقتصادية، وقطع غيارها متوافرة، وأسعارها أقل من

100 ألف جنيه.

هيونداي إكسيل

يتراوح سعر هيونداي إكسيل 1500 سي سي أوتوماتيك موديل 1996 إلى 1998 مابين 55 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

يتراوح سعر هيونداي فيرنا أوتوماتيك موديل 2004 إلى 2007 مابين 85 إلى

95 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو

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يبلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك موديل 2008 حوالي 100 ألف جنيه.

دايو نوبيرا

يتراوح سعر دايو نوبيرا موديل 1999 إلى 2004 أوتوماتيك مابين 85 إلى 100 ألف جنيه.

إسبرانزا A620

يتراوح سعر إسبرانزا A620 موديل 2007 مابين 75 إلى 95 ألف جنيه

بيرليانس جالينا

يتراوح سعر السيارة بيرليانس جالينا موديل 2007 إلى 2008 مابين 90 ألف إلى 100 ألف جنيه.