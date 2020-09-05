تعرف على مواصفات الجيل الجديد من جيب جراند واجونير

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات جيب، عن النموذج الجديد من السيارة Grand Wagoneer، والذي نال استحسان عشاق العلامة الأمريكية، خاصةً في ظل المواصفات التي حصلت عليها، وفي مقدمتها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح المركبة طابع العصرية والحداثة وحافظ في نفس الوقت على روح تصاميم سيارات جيب.

وتزخر النسخ الأساسية لهذه السيارة بمحركات توربينية، مكونة من6

أسطوانات، سعة 3.6 لتر، وبنظامي دفع أمامي ورباعي، وقد تطلق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة.

ومن أهم ما يميز Grand Wagoneer، المقصورة الداخلية الواسعة، التي زودت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، وبمنظومة كهربائية متطورة لتبريدها وتدفئتها والتحكم بوضعياتها لتناسب جميع الركاب، وبشاشات تسمح لكل راكب بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات.

وتأتي واجهة القيادة الخاصة بـ Grand Wagoneer، بعناصر من الخشب والألومينيوم، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصة ، ومقود مجهز بأزرار ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة والصوت والعديد من أنظمة المركبة.