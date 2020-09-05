تبدأ من 325 ألف جنيه.. "أوتو جميل" تكشف عن أسعار فورد إيكو سبورت الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة "أوتو جميل" الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، عن أسعار موديل 2020 من أيقونتها إيكو سبورت الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة.

وستتوافر فورد إيكو سبورت العائلية بفئتين من التجهيزات، الفئة القياسية Trend plus ويبلغ سعرها 325.000 جنيه، أما الفئة Sport plus الأعلى تجهيزًا بـ370.000 جنيه.

تعتمد إيكو سبورت على محرك صغير ثلاثي الـسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.8 لكل 100 كم.

ويبلغ طول السيارة الإجمالي 4.096 مم، وعرضها 1.765 مم، وارتفاعها 1.653 مم، وارتفاع خلوصها الأرضي 190 مم؛ فيما يبلغ سعة التخزين الخلفية "الشنطة" 310 لترًا مكعبًا. وتقف على إطارات رياضية قياس 16 بوصة.

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تمتلك فورد إيكوسبورت عدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها نظام

الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC ، نظام التوجيه الكهربائي EPAS، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلي ستائر جانبية، مثبت للسرعة.

تزخر السيارة بباقة من وسائل الترفيه والكماليات، أبرزها نظام ستيريو FM/A والذي يأتي مع مشغل أقراص مدمجة، والقادر علي تشغيل ملفات MP3 المرتبط بـ6 مكبرات صوت، خاصية التوصيل اللاسلكي Bluetooth، مخرج USB، كمبيوتر رحلات، مكيف هواء يدوي، نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وزودت إيكو سبورت بمصابيح ضباب أمامية وخلفية وزر تشغيل/إغلاق المحرك وفتحة سقف ومرايا ضم كهربائية ومساحات حساسة للأمطار ونظام GPS للملاحة وحساسات ركن خلفية.