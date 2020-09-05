انفينيتي QX80 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت انفينيتي QX80 2021 على تحديثات جديدة لتعزيز تنافسيتها لكل من كاديلاك اسكالية وجيب جراند واجونير موديل 2021، وهي ليست تحديثات كاملة، لكنها تلقت بعض الترقيات البارزة.

في البداية، حصلت على فئات جديدة تُسمى سينسوري وبريميوم سيلكت ولوكس، في حين يبدأ سعر QX80 2021 من 69,050 دولار (259,000 ريال) لنسخة الدفع الثنائي، أي أقل بمقدار 8,000 دولار (30,000 دولار) من اسكاليد الجديدة، بينما يبدأ سعر طراز الدفع الكُلي من 72,150 دولار (270,500 ريال).

ومن حيث التحديثات، فقد حصلت جميع طرازات QX80 2021 الجديدة على نظام ترفيهي ثنائي الشاشة من انفينيتي يدعم كلاً من ابل كاربلاي واندرويد اوتو، مع نظام مرآة رؤية خلفية ذكية بشكل قياسي.

وتُضيف فئة لوكس تقنيات مساعدة السائق مثل منع مغادرة المسار، والتذكير بالمقاعد الخلفية، والتحكم التكيفي في السرعة، وتحصل فئة بريميوم سليكت على لمسات كرومية داكنة وجنوط 22 بوصة.

في حين تقع فئة سينسوري في الجزء العلوي من التشكيلة مع مقاعد مبطنة مع جلود شبه انيلين، وبطانة علوية من التريكو، وجنوط مقاس 22 بوصة وأغطية مرايا كرومية، في حين تحصل جميع الفئات على محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

في الختام، ستصل إنفينيتي QX80 2021 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية بدءً من خريف 2020، على أن تصل إلى أسواق أخرى حول العالم بعد ذلك بفترة وجيزة.

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