لكزس IS F قد تأتي بمحرك V8 لمنافسة بي ام دبليو M3

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن IS 2021 في وقت سابق من هذا العام بتصميم أنيق، وتعديلات في نظام التعليق تقول لكزس أنها حسنت المناورة، وخيارات محرك بأربعة أسطوانات وستة أسطوانات، وقد أكدت تقارير مجلة Best Car اليابانية عمل الشركة على تطوير IS F لمنافسة بي ام دبليو M3، حيث يُتوقع أن يتم الكشف عنها في نوفمبر القادم بمحرك V8 سعة 5 لتر بتنفس طبيعي.

يُستخدم المحرك بالفعل في RC F كوبيه حيث يُولد قوة 472 حصان و535 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتوقع المجلة أن يقدم قوة أعلى بقليل في IS F القادمة، لتحصل على قوة 474 حصان، أي بزيادة قدرها 58 حصان عن IS F الحالية، بالرغم من أنها أقل من 510 حصان المُتوقع إنتاجها بواسطة M3 كومبتيشن القادمة الجديدة كلياً.

مع شاحن التوربو، ستحصل M3 على عزم دوران أفضل من لكزس، والجدير بالذكر أن لكزس قامت مؤخراً بتسجيل علامة IS 500 في أمريكا الشمالية مؤخراً، مما يعني أن IS ستحصل على نسخة بمحرك V8 في الطريق، وستقع أسفل IS F في تشكيلة الشركة، لتكون منافساً مباشراً لبي ام دبليو M340i ومرسيدس AMG C43.

في الختام، يُذكر أنه حالياً أقوة محركات IS هو محرك V6 المستخدم في IS 350 بقوة 311 حصان و380 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالرغم من أنها قوة أكثر من كافية للكثيرين، إلا أنها لا تكفي لتنافس السيارات الألمانية.

