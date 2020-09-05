بالصور.. أفضل السيارات "الهجينة" في 2020

أحمد جمال أحمدالسبت 2020/9/5 09:27 م بتوقيت أبوظبي
تحظى فئات السيارات SUV بمكانة متميزة في الأسواق بين الموديلات الأخرى،وظهر ذلك في مبيعات قياسية حققتها تلك الموديلات بمختلف الدول.
وشجع ذلك أكبر المنتجين على طرح نسخة كهربائية "مهجنة" من هذه الفئات، للراغبين في اقتناء سيارات SUV صديقة للبيئة.
وقدم موقع "أوتوكار" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأفضل 8 سيارات SUV هايبرد، أو هجينة، طرحت خلال عام 2020 الجاري من مختلف الماركات الكبرى.
في المقدمة جاء طراز بي إم دبليو من الفئة الهجينة plug-in hybrid، بمحرك معدل وبطاريات ذات كثافة أعلى وقدرة تخزين أكبر للطاقة، تمد المحرك بطاقة 24 كيلوات في الساعة.
ثم جاء ضمن القائمة طراز Kuga Plug-in Hybrid من ماركة فورد الأمريكية، ويعمل بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 10 ثواني.
من بعده جاء ضمن قائمة الموقع طراز هوندا CR-V Hybrid بنسخته الأحدث لعام 2020، الذي يتمتع بمحرك هجين ينتج قوة تتراوح ما بين 143 و 181 حصانا بعزم دوران يبدأ من 129 لفة/قدم.
وجاء رابعا ضمن قائمة موقع "أوتو كار"، طراز مرسيدس Mercedes GLE 350de 4Matic بنسخته الأحدث لعام 2020، الذي يتمتع بمحرك هجين، يأتي به المحرك الكهربائي من طراز WLTP، وتصل سعة المحرك الرئيسي العامل بالديزل لـ 2.0 لتر.
وفي المركز الخامس جاء طراز فولفو Volvo XC90 T8 Twin Engine، وذكر الموقع أن هذا الطراز من أكثر الموديلات ضمن هذه الفئة التي تتمتع برحابة داخلية، ويكفي لعدد يصل لـ 7 ركاب.
وسادسا، طراز أودي Audi Q5 55 TFSIe الذي يتمتع بمحرك هجين من فئة T8، يتمتع بمدى سير يصل لـ 26 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.
ومن ماركة فولفو أيضا، جاء ضمن القائمة طراز فولفو Volvo XC40 Recharge T5 PHEV، العامل بمحرك هجين 3 أسطوانات.
ثم جاء بالمركز الثامن طراز Vauxhall Grandland X Hybrid & Hybrid4 من ماركة Vauxhall البريطانية، ويعمل هذا الطراز بمحرك هجين من فئة Grandland X هو نفسه المحرك المضاف لطراز Peugeot 3008 Hybrid4 من بيجو.
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