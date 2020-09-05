كيا فورتي 2020.. تقنيات جديدة ومحرك أقوى

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية نسخة 2020 الأحدث من طراز فورتي Forte ضمن فئات سيدان،بتصميم خارجي مميز مستوحى من طراز Stinger sports sedan،

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لقدرات الطراز بنسخته الأحدث شمل قوة المحرك والتقنيات المضافة له، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

وقال الموقع، كيا أضافت لنسخة 2020 فئات جديدة هي GT التوربينية، وGT-Line، بأداء متميز ومحركات أكثر قوة.

كما منحت بعض من الفئات المتوفرة ضمن الطراز بعض المميزات التقنية الجديدة ضمن كمالياتها، مثل فئة EX التي أصبحت تتوفر بنظام صوتي جديد مميزمن ماركة Harman/Kardon.





الأسعار

نسخة 2020 من طراز كيا Forte تتوفر للبيع بالأسواق 5 فئات الافتتاحية FE بسعر 18,715 ألف دولار، و LXS بسعر 20,115 ألف دولار، ثم GT-Line بسعر 21,315 ألف دولار، وفئة EX، بسعر 22,915 ألف دولار، ثم فئة GT المضافة حديثا لنسخة 2020 من الطراز وهي أعلى فئاته بسعر 23,215 ألف دولار.





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المحرك

تعمل الفئات الافتتاحية من طراز كيا Forte بمحرك 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر ،ونبه "كار أند درايفر" إلى أن طراز كيا الجديد أبطء في معدل تسارعه من أقرب منافسيه بالأسواق طراز مازدا 3 الذي يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.0 ثانية.





الوقود

كيا forte يستهلك من الوقود بحد أقصى، "جالون" كل 31 ميلا على الطريق داخل المدن، و"جالون " كل 41 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل يتمتع الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية يتوفر بفئات الطراز المتقدمة EX و GT، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

طراز كيا Forte يحظى بدرجة تقييم في اختبارات الاصطدام تصل لـ 4 نجوم فقط، فيما يخص نسخته الجديدة لعام 2020.