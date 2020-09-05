"المقعد الثالث".. سر انتشار هذه السيارات الرياضية

شهدت صناعة السيارات الرياضية عبر تاريخها، طرح مجموعة مميزة من الموديلات المميزة ، لكن احتواءها على مقعدين قلل من فرص انتشارها بشكل أكبر.

وقال موقع "توب جير المختص بأخبار السيارات، إضافة "مقعد ثالث" لبعض الطرازات ساهم على نحو لافت في رفع مبيعاتها حول العالم فقد كان المقعد الجديد دافعا لطرح المزيد من الموديلات.

وأعطى "المقعد الثالث" مساحة إضافية داخلها للاستمتاع بالرحلة ،فقد كان ضيق المساحة يسبب قلقا لعشاق هذا النوع من المركبات الرياضية.

وعرض "توب جير في تقرير، أبرز الموديلات الرياضية، التي طرحت للبيع بمقعد ثالث.



وبدأ الموقع القائمة، بطراز مكلارين الرياضي الشهير، F1، الذي توفر بثلاث مقاعد، إضافة إلى محرك رياضي خارق فئة V12 بسعة 6.1 لتر.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز كان قد طرح في عام 2013 للعرض، "كونسبت"، من ماركة نيسان اليابانية، هو طراز BladeGlider.

وجاء ضمن قائمة "توب جير" طراز Scuderia Cameron Glickenhaus SCG004S الرياضي، الذي طرح بثلاث مقاعد، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 وعزم دوران 531 لفة/قدم.

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من بعده جاء ضمن القائمة، موديل Matra-Simca Bagheera الذي طرح في عام 1973، بمحرك صغير يتمركز بمنطقة الوسط به، ومن الداخل كان من ضمن الموديلات الرياضية التي ظهرت في هذه الفترة بثلاث مقاعد.

ومن حقبة الثمانينيات، جاء ضمن قائمة "توب جير"، طراز Talbot-Matra Murena الرياضي، الذي طرح في عام 1985 بمحرك من طراز Talbot Tagora بسعة 2.2 لتر، ومن الداخل كان يتمتع بثلاث مقاعد.

ومن ماركة فيراري، جاء الطراز الكلاسيكي المميز Ferrari 365 P Berlinetta Speciale ضمن قائمة "توب جير"، والذي يتمتع من الداخل بثلاث مقاعد، ويعمل بمحرك فئة V12 بسعة 4.4 لتر، ومن الداخل كان ينعم برحابة المقاعد الثلاث.

وبالعودة للحداثة، جاء ضمن قائمة الموقع طراز مكلارين McLaren Speedtail الرياضي الخارق بنسخته الأحدث التي تتوفر بسعر يصل لـ 1.75 مليون استرليني.



