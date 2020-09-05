مواجهة بين ميتسوبيشي"أوت لاندر"و شيفروليه"تراكس"

منافسة ساخنة بين قدرات ميتسوبيشي"أوت لاندر" Outlander Sport ، و شيفروليه "تراكس" بنسختيهما الأحدث لعام 2020، هي الأولى بين الطرازين ،رصدها أحد المواقع المتخصصة في عالم المركبات الحديثة.

وقال موقع "كار أند درايفر"، شهد العام الجاري طرح مجموعة مميزة من السيارات الـ SUV، من ضمنها Outlander Sport ، و Trax بنسختيهما الأحدث.

المساحة الداخلية



طراز ميتسوبيشي Outlander Sport، يتوفر من الداخل بصالون يكفي لـ 5 ركاب، ومساحة امتداد للأعلى للرأس تصل لـ 39.4 بوصة، وللمقاعد الأمامية تتوفر مساحة امتداد للقدم للأسفل تصل لـ 36.3 بوصة، وللأعلى تصل لـ 37.9 بوصة.

أما طراز شيفروليه Trax، فيتمتع من الداخل بمساحة صالون تكفي لـ 5 ركاب، و مساحة امتداد للأسفل للقدم للمقاعد الخلفية بقياس 40.8 بوصة، ومساحة امتداد عليا للرأس تصل لـ 39.6 بوصة.









الأسعار

شيفروليه Trax ، تتوفر منه للبيع 3 فئات، الافتتاحية TRAX LS، تتوفر بسعر 22,295 ألف دولار، و TRAX LT بسعر 24,195 ألف دولار، والفئة الأعلى Premier تتوفر بسعر 28,595 ألف دولار.

و طراز ميتسوبيشي Outlander Sport يتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات، الافتتاحية ES تتوفر بسعر 23,590 ألف دولار، وSE تتوفر بسعر 25,290 ألف دولار،ثم فئة SP تتوفر بسعر 25,640 ألف دولار، ثم الفئة الأعلى من الطراز GT التي تتوفر بسعر 26,490 ألف دولار.

المحرك

طراز شيفروليه Trax يتوفر بمحرك وحيد لكافة الفئات المطروحة منه، هو توربيني 4 أسطوانات، بسعة 1.4 لتر ،وميتسوبيشي Outlander Sport، بمحركين لفئتين الافتتاحية، 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، والخيار الثاني بسعة 2.4 لتر.

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ويعمل المحركان بناقل سرعة موحد، أوتوماتيكي من فئة CVT، وتبلغ قدرة تسارع المحرك ذو السعة الأكبر، 2.4، من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.9 ثانية.









الوقود

معدل استهلاك المحرك ذو سعة 2.0 من ميتسوبيشي Outlander Sport، "جالون "كل 24 ميلا يقطعهم داخل المدن، ويستهلك طراز شيفروليه Trax ،أيضا، "جالون"كل 24 ميلا يقطعها داخل المدن.

التقنيات

طراز شيفروليه TRAX، يتوفر بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، تعمل باللمس، يدعمها أنظمة التشغيل المتطورة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"،بخلاف شبكة "واي فاي" إنترنت متوفرة لجميع فئات الطراز.

في حين يتوفر لدى طراز ميتسوبيشي Outlander Sport، من الداخل شاشة معلومات جديدة، بقياس 8.0 بوصة تعمل باللمس، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد" اوتو المتطورة.









الأمن والحماية

طراز ميتسوبيشي Outlander Sport، يتوفر به نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الكشافات بعيدة المدى التي تعمل بشكل أوتوماتيكي، وأيضا نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وكاميرا استشعار خلفية للحركة.

أماطراز شيفروليه Trax، فيتمتع بنظام نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العليا التي يصعب على السائق رصدها من مختلف جوانب السيارة، بالإضافة لنظام استشعار مساعد للسائق يتمركز في المنطقة الخلفية للسيارة.