بي ام دبليو تعلّق على إطلاق مرسيدس اس كلاس 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن اس كلاس 2021 الجديدة كلياً مؤخراً، وها هي بي ام دبليو تنتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتباهي بسيارتها الفئة السابعة، مع الاعتراف أيضاً بمنافستها الفاخرة، حيث يبدأ مقطع الفيديو الذي شاركته بي ام دبليو بإظهار طريق على شكل حرف S تنطلق عليه سيارة ليست الفئة السابعة، بعد ذلك يتم عرض الفئة السابعة وهي تنطلق بين السُحب الدخانية.

قالت بي ام دبليو في الفيديو: “مرحباً، عمل رائع مرسيدس بنز، نحن معجبون كبيرون بـ S أيضاً…”، والجدير بالذكر أن الجيل الحالي من الفئة السابعة تم طرحه في الأسواق منذ منتصف عام 2015، لذا يبدو أنها أصبحت قديمة بعض الشيء، على الرغم من التحديثات التي حصلت عليها مؤخراً، ومع إطلاق اس كلاس الجديدة كلياً الآن، لن نشعر بالصدمة إذا بدأت مرسيدس في التهام مبيعات الفئة السابعة بشكل كبير.

وإذا أردت معرفة الفارق بين السيارتين، فيُمكنك ملاحظته بشكل واضح في المقصورة الداخلية، حيث تحتوي بي ام دبليو الفئة السابعة الحالية على الكثير من المفاتيح والأزرار المادية، إلا أن مرسيدس اس كلاس تخلت عن جميع الأزرار التقليدية التي تتوقع رؤيتها عبر لوحة القيادة، في حين تحصل اس كلاس الفاخرة على نظام ترفيهي ضخم يضم أدوات التحكم في المناخ، كما تحتوي على أجهزة قياس رقمية بالكامل، وتأتي محملة بلمسات ألمنيوم جميلة، ونظام إضاءة محيطي متقدم.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أن بي ام دبليو تعمل حالياً على تطوير الجيل التالي من الفئة السابعة، لذا نتوقع حصولها على تحديثات جذرية تعزز من تنافسيتها في هذا القطاع القوي.

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