مرسيدس اس كلاس 4 سلندر المتاحة بخصم 76 ألف ريال “المواصفات والتقنيات”

الخليج ٣٦٥ نت – مما لا شك فيه أن مرسيدس اس كلاس 2020 تُعد ملكة سيارات السيدان الفاخرة كاملة الحجم، وحالياً تتاح فئة 4 سلندر منها بعرض استثنائي للغاية، لذا نلقي نظرة معاً على أبرز المعلومات عنها.

الأبعاد

الطول 5,271 ملم

العرض 1,899 ملم

الارتفاع 1,496 ملم

قاعدة العجلات 3,165 ملم

العجلات: 19 إنش

التصميم الخارجي

تتمتع اس كلاس بتصميم خارجي غاية في الفخامة، ويبرز ذلك من خلال الشبك الأمامي الضخم مع خطوط أفقية بارزة من الكروم، كما أضافت مرسيدس مصابيح أمامية LED بتصميم هجومي، كما تحظى بممتص صدمات أمامي جديد ذو مآخذ هواء بارزة وتصميم رياضي.

أما في الخلف فنلاحظ مصابيح LED مع شمعات إضاءة أفقية تمتد إلى جانب السيارة، مع إعادة تصميم ممتصات الصدمات السفلية بزخرفات واضحة، بالإضافة إلى شرائط ضوئية سفلية ونظام عادم على كل جانب مما يضيف على السيارة مظهر أكثر جاذبية وقوة.

المقصورة الداخلية

لدى اس كلاس على مقصورة داخلية رحبة غاية في الفخامة، مع العديد من عوامل الرفاهية كما هو المعروف عن مرسيدس، حيث توجد شاشتي عرض جديدتين عاليتي الجودة، كل واحدة بطول 12.3 إنش، وتندمج الشاشتين ببعضهما تحت غطاء زجاجي موحد مشترك للتأكيد على التصميم الأفقي العام للقمرة.

هذا بالإضافة إلى العديد من عوامل الرفاهية الأخرى مثل:

المكيف الأوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية خلفية

مقود كهربائي متعدد الإستخدامات مع خاصية التحكم باللمس

نظام الصوت المحيطي الثلاثي الأبعاد المتطور

شاحن لاسلكي للمقاعد الخلفية

مرايا داخلية ذاتية التعتيم

فتح وغلق الأبواب باللمس

مميزات الأمان

حرصت مرسيدس على تزويد السيدان الفاخرة كاملة الحجم بكافة أنظمة الأمان ومساعدة السائق للحصول على تجربة قيادة مريحة، حيث تأتي مع باقة مساعد القيادة “Driving Assistance” والتي تتضمن:

مساعد ضبط مسافة الأمان النشط DISTRONIC

مساعد التوجيه النشط Active steering assist

مساعد المكابح النشط Active Braking Assist

مساعد التوجيه المراوغ Evasive Steering Assist

حساسات اصطفاف

4 كاميرات للرؤية المحيطية

نظام تنبيه ضغط الإطارات

نظام تنبيه الخروج عن المسار

نظام كشف النقطة العمياء

10 وسائد هوائية

مواصفات المحرك

تأتي مرسيدس اس كلاس 4 سلندر بمحرك 2 لتر تيربو بقوة 299 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر باستهلاك وقود ممتاز 15.8 كم لكل لتر ما يقدم أداءً متألقاً.

السعر

Advertisements

هذا وتوفر شركة الجفالي عرضاً خاصاً على فئة S320 L حيث تتوفر بسعر 399 ألف ريال بدلاً من 475 ألف ريال بخصم 76 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15%.

للحصول على العرض: اضغط هنا