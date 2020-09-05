عرض الجفالي على مرسيدس اس كلاس 4 سلندر بخصم 76 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بالحصول على سيارة مرسيدس اس كلاس 4 سلندر من الجفالي، وهي تعدُّ ملكة سيارات السيدان الفاخرة. تفاصيل العرض: تتوفر مرسيدس اس كلاس 4 سلندر بكمية محدودة بعرض مميز وهو: خصم على الكاش يبلغ 76 ألف ريال سعودي، حيث ينخفض سعر فئة S320 L إلى 399,000 ريال بدلاً من 475,000 ريال يُمكنك زيارة أحد فروع الجفالي حول المملكة وطلب تجربة قيادة السيارة. Advertisements الرقم المجاني: 8002443000 للحصول على العرض: اضغط هنا

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