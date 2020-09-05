تعرف على مصمم جيلي الحاصل على جائزة المصمم الأول في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – في عالم صناعة السيارات هناك العديد من الجوائز التي تمنح للقلة الموهوبة فقط، وأحد هذه الجوائز هي جائزة “الإنجاز مدى الحياة” والتي تقدمها Autocar وهي في الواقع نادراً ما تمنح لأحد، ولكن مؤخراً أعلنت لجنة التحكيم عن منحها الجائزة لمصمم السيارات بيتر هوربوري.

ويشغل بيتر هوربوري منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصميم في جيلي أوتو، حيث تتمثل في مهمة هوربري في كونه قائد لفريق التصميم في جيلي ومشرف على جميع التصميمات في الشركة الصينية، بداية من السيارات الصغيرة وصولاً إلى السيارات الكهربائية والرياضية.

درس بيتر في مدرسة نيوكاسل للفنون، ثم انتقل إلى الكلية الملكية للفنون في لندن للدراسات العليا في تصميم النقل، ثم حصل لاحقاً على وظيفته الأولى في استوديو تصميم كرايسلر في وايتلي، إنجلترا، حيث عمل على تصاميم أولى سياراته وكانت كرايسلر هورايزون.

كانت الخطوة التالية لهوربوري هي الإنتقال إلى فولفو، حيث عمل هناك لفترة قبل أن يصبح رئيس قسم التصميم هناك وكان ذلك في عام 1991، وكانت أولى سياراته كرئيس للقسم هي فولفو ECC والتي أدت فيما بعد إلى ثورة في تصميمات فولفو.

ولاقت تصميمات هوربوري في فولفو نجاح منقطع النظير وكانت ذروة هذا النجاح هي فولفو XC90، وفي ذلك الوقت (2003) بدأت عروض العمل تنهال عليه، وقرر حينها قبول منصب رئيس تصميم مجموعة فورد (التي كانت تضم آنذاك أستون مارتن وجاكوار لاندروفر ولينكون وفولفو).

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وقدم هوربورت الكثير من السيارات المميزة، ولكن كان التحدي الأكبر له هو العمل على تصميم الجيل الثاني عشر من فورد F-150، وكشف هوربورت عن التصميم المميز في عام 2009 ليخطف الأنفاس بالتفاصيل الأنيقة للبيك أب، وهو ما دفع فورد إلى تكليفه بمهمة تجديد سيارة فورد إكسبلورر، وهو ما نجح فيه مرة أخرى، ليظهر الجيل الخامس الأنيق من الاس يو في نهاية عام 2009.

ومن ثم قرر بيتر العودة مرة أخرى لفولفو كمدير للتصميم، وبعد عودته بشهور قليلة أعلنت فورد بيع فولفو لشركة جيلي الصينية، وظن هوربورت حينها أن أيامه قد انتهت في فولفو مع الإدارة الجديدة، ولكن أعلن مالك جيلي المياردير لي شوفو عن تعيينه في منصب جديد كرئيس لتصميم مجموعة جيلي.

وكانت أولى أعمال هوربورت في جيلي هي السيدان الفاخرة KC والتي ظهرت في معرض شنغهاي للسيارات عام 2013 ولاقت استحسان كبير، ومنذ ذلك الحين قدم هوربورت مع جيلي العديد من السيارات الناجحة والمميزة في جميع العلامات التجارية التي تمتلكها جيلي سواء جيلي أو فولفو أو لينك كو.