“دراسة” الشاشات اللمسية في السيارات أقذر من المرحاض!

الخليج ٣٦٥ نت – قام موقع Compare the Market البريطاني بإجراء دراسة حول مدى نظافة المقصورة الداخلية للسيارات، وقياس مستويات البكتيريا والجراثيم على الأسطح الداخلية لها، ومقارنتها بنظافة مرحاض الحمام.

وقد أجريت الدراسة على 10 سيارات مختلفة تتراوح بين سيارات عائلية، وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى الشاحنات الكبيرة.

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اكتشفت الدراسة أن الشاشات اللمسية، وأزرار التحكم في النظام الصوتي هي أقذر الأسطح داخل السيارة، بل وتحتوي على ثلاثة أضعاف البكتيريا مقارنة بحواف المرحاض، ووجدت الدراسة أيضاً أن مستويات البكتيريا مرتفعة أيضاً على المقود ومقبض القير وعدة أسطح أخرى رئيسية داخل السيارة.

كما أظهرت الدراسة أن مقصورات السيارات العائلية بشكل خاص أكثر امتلاءً بالجراثيم من الشاحنات والسيارات الأخرى.

وتهدف الدراسة إلى التذكير بضرورة الحفاظ على نظافة السيارة وتعقيم الأسطح الداخلية باستمرار لسلامة كل من فيها، خاصة وسط تفشي فيروس كورونا.