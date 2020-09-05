أفضل السيارات الاقتصادية في التاريخ.. موديلات قوتها 13 حصانا

قدم موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات، قائمة مميزة من الموديلات التي تحظى بقدر متواضع من القوة، ولكنها أيضا قادرة على منح مالكيها الإحساس بالاستمتاع بالسرعة.

وأوضح الموقع أن الموديلات بهذه القائمة، تتوفر بقوة أقل من 150 حصانا، ولكنها قادرة أيضا على تقديم أداء عال أثناء القيادة.

بدأ الموقع القائمة بطراز مازدا MX-5، وطرحت الماركة اليابانية هذا الطراز المميز بمحرك بقوة حدها الأدنى 129 حصانا، وأفاد بأنه تتوفر منه نسخ بمحركات أيضا تصل قوتها لـ 155 حصان، غير أن نسخه العاملة بمحرك 129 حصانا تقدم أداء متميزا بسعة 1.5 لتر.

وضمن القائمة، طراز فيات panda، الذي طرحته الماركة الإيطالية بمحرك ينتج قوة 100 حصان، بسعة 1.4 لتر، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

ثم جاءت موديلات Caterham Seven، والتي تتميز بتصميمها الرياضي الاستثنائي، ووزنها الخفيف وتعمل هذه السيارات بمحكرات تنتج قوة 135 حصانا، وهي مخصصة بمقعدين فقط.

ماركة يابانية أخرى جاءت ضمن قائمة "توب جير"، هي سوزوكي، التي تقدم موديلاها المميز Jimny، بقوة 70 حصانا، وقال الموقع إن هذه السيارة، من أفضل الموديلات المتوفرة بسوق السيارات للاستخدام المدني وللتنقل بين القرى الصغيرة.

ومن الموديلات الكلاسيكية، جاء ضمن القائمة، طراز Austin/Morris Mini، الذي يعمل بمحرك ينتج قوة 76 حصانا بسعة 1.3 لتر من فئة A-series من ماركة ميني كوبر.

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تلاه طراز مخصص للسباقات هو Light Car Company Rocket، والذي يعمل بمحرك من ماركة ياماها اليابانية، بقوة حدها الأدنى 143 حصانا، وتتوفر منه نسخ بمحرك ينتج قوة تصل لـ 165 حصانا.

ضمن القائمة أيضا، طراز آخر من ماركة فيات هو Original Fiat 500، الذي طرح بمحرك ينتج قوة بحد أقصى 13 حصانا، وكانت تتوفر منه نسخ تعمل بمحرك بقوة تتراوح بين 18 حصانا و 22 حصانا و 38 حصانا فقط.

ومن ماركة فورد الأمريكية جاء ضمن القائمة، طراز puma، بنسخته من عام 1997، بمحرك ذي أربع إسطوانات بسعة 1.7 لتر، وينتج قوة 123 حصانا مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.6 ثانية.

ومن ماركة بورش، جاء طراز 356 Speedster، الرياضي الكلاسيكي المميز، والذي حين طرح للبيع بالأسواق في فترة الخمسينيات، كان يعمل بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 110 و 125 حصانا.

من بعده جاء طراز ألفا روميو Alfa Romeo Giulia GTA بنسخته الكلاسيكية التي طرحت بمحرك ينتج قوة حصانية بحد أدنى 115 حصانا، وتتوفر منه نسخ كانت تعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ 170 حصانا بسعة 1.6 لتر، وعرف هذا الطراز بمشاركته في عدد من منافسات سباقات السيارات الرالي.



