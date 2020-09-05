دودج Journey 2020 .. فخامة الـ SUV تقتحم الطرق الوعرة

طرحت شركة دودج ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، نسخة 2020 الأحدث من طراز Journey بتصميم محدث وإمكانيات تقنية مميزة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا تفصيليا لطراز Journey بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له، والفئات التي تتوفر منه بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن أحدث التعديلات التي أجريت على طراز دودج Journey، والتي شملت إلغاء دودج لطرح فئة من فئات الطراز، وتقليص عدد الفئات المطروحة منه بالأسواق لفئتين فقط، وترتب على ذلك غياب أي فئة تعمل بنظام دفع خلفي من الطراز وأيضا غياب خيار محرك V6.





الأسعار

تحدث الموقع بعد ذلك عن التكلفة التي يطرح بها طراز دودج Journey لعام 2020، ويتوفر من الطراز حاليا فئتان فقط، الفئة الافتتاحية منه باسم SE Value وتتوفر بسعر 24,990 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة Crossroad التي تتوفر بسعر 30,090 ألف دولارا.

المحرك

بعد إلغاء دودج للفئة العاملة بمحرك V6 ذات الدفع الخلفي، أصبحت كافة فئات دودج المتوفرة من طراز Journey، تعمل بمحرك وحيد ذي 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 172 حصانا مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 4 سرعات.

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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال الموقع إن منظمة حماية البيئة أعلنت عن أن طراز دودج Journey يستهلك جالونا واحدا لكل 19 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 25 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

وقارن الموقع بين نسخة 2020 من طراز دودج وأقرب منافسيه بالأسواق في معدل استهلاك الوقود وهم طراز هوندا CR-V 2019، الذي ذكر "كار أند درايفر"، أنه يتمتع بمعدل استهلاك افضل من طراز دودج، إذ يستهلك جالونا واحدا لكل 26 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 32 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وأيضا طراز تويوتا C-HR 2019، الذي يستهلك جالونا واحدا لكل 27 ميلا على طريق المدن، وجالونا واحدا لكل 31 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز دودج Journey بنظام معلوماتي مميز، يدعمه أنظمة التشغيل المتطورة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع توفير وصلات USB لتسهيل الاتصال بالهواتف الذكية.





الأمن والسلامة

قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز دودج Journey لا يحظى بتقييمات جيدة فيما يخص أنظمة الأمن والحماية به ضد الحوادث، نظرا للنتائج الغير جيدة التي أحرزها في اختبارات التصادم، كما أنه يفتقر لأنظمة الأمن المساعدة للسائق، مثل نظام التنبيه المسبق للاصطدام والمكابح الذاتية وأيضا أنظمة الحفاظ على المسار جميعها يفتقر لها طراز دودج Journey بنسخة 2020.