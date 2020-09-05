بالصور.. تفاصيل مواصفات وقدرات شاحنة هوندا "ريدجلين" 2020

ضمن أسطولها من السيارات التي قدمتها بنسخ جديدة لعام 2020، طرحت ماركة هوندا اليابانية النسخة الأحدث من شاحنتها المميزة "ريدجلين"، ضمن فئات الشاحنات البك أب، وتتوفر منها أيضا نسخ SUV.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا تفصيليا لقدرات الشاحنة "ريدجلين"، وشمل ذلك الكشف عن قوة محرك الشاحنة، ومعدل استهلاكها للوقود والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن أبرز التحديثات التي أجريت على نسخة 2020 من شاحنة هوندا "ريدجلين"، وشمل ذلك توفير ناقل سرعة أوتوماتيكي جديد للشاحنة مزود بـ 9 سرعات.

كما ذكر الموقع أن هوندا قررت وقف طرح فئات كانت من ضمن الفئات المتوفرة من الشاحنة، لن تطرح بنسختها للعام الجاري وهي كل من فئة RT و فئة RTL-T.

كما أجرت هوندا تحديثات تقنية مميزة، شملت استبدال الشاشة المعلوماتية بقياس 5.0 بوصة التي أضيفت لنسخة 2019 من الشاحنة واستبدلتها بشاشة أكبر في القياس 8.0 بوصة.





الأسعار

كشف الموقع بعد ذلك عن التكلفة التي تطرح بها شاحنة هوندا "ريدجلين"، وأفاد بأن الشاحنة يتوفر منها للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة SPORT تتوفر بسعر 34,995 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة RTL وتتوفر بسعر 37,765 ألف دولار، ثم فئة RTL-E التي تتوفر بسعر 43,115 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Black Edition التي تتوفر بسعر 44,615 ألف دولار.

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المحرك

وتتوفر الفئات الافتتاحية من شاحنة هوندا "ريدجلين" بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 280 حصانا، وتوفر هوندا ضمن نسخة 2020 من الشاحنة، ناقل سرعة أوتوماتيكي جديد مزود بـ 9 سرعات.

عزم السحب

فيما يخص عزم شاحنة هوندا في السحب، قال موقع "كار أند درايفر" إن الفئة الافتتاحية من الشاحنة قادرة على سحب أوزان تصل لـ 3500 ألف رطلا، في حين تتمكن الفئات العاملة بنظام دفع خلفي من الشاحنة من سحب أوزان تصل لـ 5000 ألف رطلا.





استهلاك الوقود

وذكر الموقع أن الشاحنة "ريدجلين" من هوندا تستهلك من الوقود بمعدل جالون واحد لكل 19 ميلا تقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 24 ميلا تقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 21 ميلا تقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

التقنيات

ومن الداخل، كانت من ضمن أحدث الاضافات لهذه النسخة الجديدة من شاحنة هوندا "ريدجلين"، الشاشة المعلوماتية بقياس أكبر 8.0 بوصة، التي تدعمها انظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام صوتي مميز.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات شاحنة هوندا "ريدجلين" بنسختها الجديدة لعام 2020 بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق المضافة للشاحنة، ومنها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه الفرامل الذاتية، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالات الخروج عن المسار، ونظام حساب المسافة بين المركبات لضمان مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات على الطريق.