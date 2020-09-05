موجز الخليج 365 للسيارات.. أكاديا "GMC" والأزرار الخفية

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

للمنافسة ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، قدمت ماركة جي إم سي الأمريكية نسخة 2020 الأحدث من طراز "Acadia" العائلي، والذي يتوفر بالكثير من الرحابة لتمتعه بصف ثالث من المقاعد.

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على عكس الاعتقاد السائد بأن بريطانيا الحلقة الأقل بين كبرى الدول الأوروبية المصنعة للسيارات، كشف تقرير جديد لموقع "أوتو كار"، عن أن المملكة المتحدة ضمت عبر تاريخها ما يزيد على 80 ماركة مصنعة للسيارات.

خاصية زر تشغيل المحرك أصبحت من العناصر الأساسية في غالبية السيارات المتوفرة حاليا بالأسواق من مختلف الفئات.

قدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبزر مفارش الأرضية المتوفرة بالأسواق حاليا، والمخصصة لأرضيات السيارات، لحماية منطقة أسفل مقاعد السيارة من الاهتراء مع تكرار الاستخدام.