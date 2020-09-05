فولكس فاجن تعتزم تقديم نموذج جديد من "تيجوان"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، الكشف عن نموذج جديد هذا العام من أيقونتها الشهيرة تيجوان، سيحمل اسم تيجوان X، أسوة بسيارات Teramont X وTayron X التي كشفت عنها مؤخرا أيضا.

وستأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن سيارات

Tiguan الحالية، وسيصبح طولها 476 سنتيمترا مقارنة بـ 470 سم كما هو الحال حاليا، أما عرض الهيكل الجديد فسيكون 162 سم، وارتفاع الهيكل 185، والمسافة بين محوري العجلات ستزيد أيضا لتصبح 279 سم.

وتظهر الصور المسربة لـ Tiguan X أن السيارة حصلت على قمرة قيادة متطورة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى تعمل باللمس موضوعة في منتصف واجهة القيادة.

وستحصل هذه المركبة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلبة سرعة DSG أوتوماتيكية، وعلى محركات بنزين TSI بسعة 2.0 لتر وعزم 186 و220 حصانا.