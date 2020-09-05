شيري تطلق مسابقة “With Chery.. With love” بالتعاون مع "غبور"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات، الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، عن إطلاق شركة شيري انترناشونال الصينية مسابقتها الدولية “With Chery with love”، خلال الفترة من نصف شهر أغسطس إلى سبتمبر 2020.

وتمنح المسابقة الفائزين من مُلاك سيارات شيري قسيمة شراء من موقع أمازون بقيمة 500 دولار.

جاءت المسابقة في إطار استراتيجية شركة شيري انترناشونال الصينية الهادفة إلى التواصل المستمر مع أصحاب سيارات شيري البالغ عددهم ثمانية ملايين مستخدم حول العالم.

تتمثل خطوات الاشتراك بالمسابقة في البداية بالإعجاب بصفحة Chery International على فيس بوك، ثم ينشر كل مالك لسيارة شيري قصته مع سيارته على فيس بوك الخاص به عن طريق نشر مقطع فيديو أو صورة سيلفي Love Note لأصدقائه وأحبائه، مع إكمال جملة "إذا كان

بإمكاني قيادة سيارة شيري، ________ (ويقول ما يرغب في القيام به معهم، على سبيل المثال: سنذهب إلى الشاطئ).

كما يجب على المتسابق إضافة هاشتاج #withCherywithLove، وعمل تاج لصفحة Chery Egypt، وChery International، وأصدقائه، وأحبائه. بعد ذلك، سيتم اختيار صاحب اعلى نسبة إعجابات، ومشاركات للفوز بالمسابقة.

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وفي هذا الإطار، قالت نور الجبالي مديرة العلامة التجارية لسيارات شيري في مصر، "إن استراتيجيتنا تضع اهتمامات المستخدمين على رأس اولوياتنا. فان شيري انترناشونال تطلق العديد من المبادرات بالتعاون معنا كوكيل حصري في مصر، وذلك في إطار حرصها الدائم على التواصل والتفاعل الدائم مع العملاء، فضلاً عن إيمانها بضرورة خلق روح المشاركة في المجتمعات التي تعمل بها، من خلال

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مثل السوشيال ميديا، فنحن كشركة نعي جيداً أهمية تلك المنصات التي تمكنا من الاقتراب أكثر للعملاء، كما اننا نستخدمها كمنصة للتواصل ولنطلع عملائنا باستمرار على طرازات الشركة الجديدة، بالإضافة إلى عرض الخدمات المتميّزة التي تقدمها الشركة".

وأضافت إن هذه الجهود تؤكد النجاح الكبير والإقبال المتزايد الذي حققته شيري في السوق المصري حتى أصبحت من العلامات الأكثر انتشاراً. فان الشركة تقدم من خلال الطرازات المختلفة التي تجمع بين وسائل الأمان والسلامة، وأحدث التكنولوجيا، والتفوق في الآداء، إضافة إلى تقديم أفضل خدمات الصيانة، وقطع الغيار من خلال أكبر شبكة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات وتحقيق أعلى نسب الرضاء للعملاء.

جدير بالذكر أن شيري انترناشونال الصينية توجه اهتماماً خاصاً للمستخدم المصري وتواصل تحقيق طموحات أكبر في السوق المصري الواعد بالتعاون مع جي بي غبور أوتو. كما تهتم بالاستثمار المستمر في تحديث تكنولوجيا السيارات لمواكبة التطورات العصرية، والتفاعل المستمر مع عائلة شيري حول العالم عبر المسابقات الدولية خاصة وقت أزمة كورونا.