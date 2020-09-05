تقاعد فورد كراون فيكتوريا من الخدمة بالشرطة الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – تعد فورد كراون فيكتوريا واحدة من أكثر سيارات الشرطة إنتاجاً على مر العصور، حيث كانت علامة مميزة للشرطة الأمريكية خلال فترة الثمانينات والتسعينيات، ولكن بعد مرور أكثر من 30 عاماً على بدء استخدامها، أصبحت أخيراً جاهزة للتقاعد.

يُذكر أن فورد أنهت إنتاج كراون فيكتوريا رسمياً في 2011، إلا أن شرطة كاليفورنيا أبقت على عدد قليل من نسخها ضمن أسطولها منذ ذلك الحين، لكن ليس بعد الآن، حيث أعلنت رسمياً عن تقاعدها رسمياً من الخدمة الشُرطية إيذاناً بنهاية حقبة.

كتبت إدارة شرطة كاليفورنيا منشوراً على فيسبوك تشكر فيه السيارة على مساعدتها طوال العقود الماضية، ومساعدتها على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لشعب كاليفورنيا.

يُذكر أنه بعد إيقاف إنتاج كراون فيكتوريا في عام 2011 قامت أقسام الشرطة بالترقية إلى سيارات شرطة أكثر حداثة للقبض على المجرمين، بداية من دودج تشارجر بورسوت، وهي سيارة الشرطة الأكثر مبيعاً في أمريكا حالياً، ودودج دورانجو بورسوت، وغيرهم.

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