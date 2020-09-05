مرسيدس اس كلاس 2021 الهجينة بالقابس وصلت بقوة 510 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس اس كلاس 2021 لأول مرة هذا الأسبوع، لتضع معايير جديدة للسيارات الفاخرة بفضل تصميمها الأنيق، ومقصورتها الفخمة، وتقنياتها المستقبلية، وحتى الآن، تم الإعلان عن فئتين مختلفتين من الجيل الجديد من السيارة، وهما S500 و S580.

في البداية، تستمد S500 قوتها من محرك بست اسطوانات تيربو سعة 3 لتر بقوة 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحصل S580 على محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 496 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم إقران كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ويتميزان بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، وها هي فئة أخرى هجينة بالقابس تنكشف رسمياً في أوروبا.

تستمد S580e الهجينة بالقابس قوتها من محرك بنزين بست اسطوانات تيربو سعة 3 لتر، مع حزمة بطارية 28 كيلووات/س، ومحرك كهربائي مثبت على ناقل الحركة، لتحصل على قوة إجمالية تقدر بـ 510 حصان، ما يجعلها أقوة بـ 81 حصان من S500 و41 حصان من S580.

ستحصل اس كلاس الهجينة بالقابس على نطاق قيادة كهربائي نقي يبلغ 100 كلم لكل شحنة، وفقاً لدورة WLTP الأوروبية، وهو ضعف ما كانت تقدمه الشركة في S650e السابقة.

في الختام، حتى الآن، تم تأكيد S580e لسوق الأوروبي فقط، ومن المُحتمل أن تصبح متاحة في أسواق أخرى حول العالم بعد ذلك.

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