بالصور.. 6 ابتكارات إبداعية لم تٌقنع عشاق السيارات

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة من الاختراعات والابتكارات المميزة، لكن بعضها لم يستمر طويلا في الصناعة رغم براعة فكرتها وتنفيذها.

وحسب موقع "أوتو كار"، فإن هناك 6 ابتكارات إبداعية شهدتها الصناعة، لكن عدم اقتناع المستهلكين بها أدى إلى اختفائها.

وأولى هه الابتكارات، السيارات التي طرحت في فترة الخمسينيات وكانت تتميز بتصميم مشابه للطائرات والمكوكات الفضائية، وبالتحديد تصميم السقف الزجاجي الدوار للسيارة.

أطلق علة هذا التصميم اسم Transparent roof panels، وتوقف طرح هذا النوع من التصميمات لعدم عمليته، وقلة الطلب عليها بالإضافة لارتفاع تكلفة تصنيع السيارات بهذا التصميم.

غير أن عدد من شركات صناعة السيارات تطمح حاليا لاعادة هذا التصميم من جديد وأبرزها "بينينفرينا" الإيطالية.



الابتكار الثاني، هو السيارات البرمائية، وهو ابتكار ظهر بقوة بين موديلات السيارات المطروحة بالفعل للبيع بالأسواق في الفترة بين عام 1961 و عام 1968، غير أن طرحها بهذا الشكل أثر على أداءها كسيارة، وأثر أيضا على أدائها كقارب، ما دفع الشركات المصنعة لهذه الموديلات للتراجع عن الفكرة.

مع العلم بأن هذا النوع من السيارات يتم تصنيعه حتى الآن ولكن بصيغة تصميمات خاصة، للعرض فقط في المعارض الكبرى.

كذلك، جاء ابتكار الهاتف السلكي الخاص بالسيارة، والذي تم اختراعه للمرة الأولى في حقبة الأربعينيات منتصف القرن الماضي، إلا أنه لم يصبح فعالا بشكل حقيقي إلا في بداية حقبة الثمانينيات.

واستمر طرح سيارات بهواتف داخلها كنوع من الكماليات الفارهة، حتى نهاية فترة التسعينيات، حين بدأت الهواتف المحمولة في الانتشار بقوة والاستغناء عن مثل هذه الهواتف السلكية.

Advertisements

ابتكار آخر ظهر واختفى سريعا، وهو فكرة طرح سيارة بمحرك فئة V16 عملاق، بسعة 6.7 لتر، وكان الظهور الأول لهذا المحرك عبر شركة بي إم دبليو في عام 1987، وخصصته لموديلات أعلى من الفئة السابعة.

غير أن تخصيص مكان للمحرك العملاق أسفل غطاء المحرك كان الأمر الصعب الذي لم تنجح بي إم دبليو في تحقيقه.

من بعده جاء حزام الأمان الأوتوماتيكي، الذي يعلق على السائق تلقائيا بمجرد جلوسه على مقعده.

وكانت أكثر الأسواق التي انتشر بها هذا النوع من الأحزمة، الولايات المتحدة.

كذلك، جاء الباب الأوسط بالشاحنات، وهو ابتكار قدمته شركة شيفروليه الأمريكية عبر شاحناتها في عام 2001.

ويتلخص دور هذه البوابات بإزالة الفاصل بين منطقة الحمولة بالشاحنة في الخلف، والصالون الداخلي للشاحنة ومقاعده الخلفية.

وتراجعت شركة شيفروليه عن توفير هذا الابتكار في سياراتها المستقبلية بعد ذلك بسبب تكلفة تصنيعها المرتفعة وضعف الإقبال عليها من بين عملاء الشركة.



