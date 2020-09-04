ميتسوبيشي جالانت يُعاد إحياؤها في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – بفضل تحالفها مع رينو ونيسان، تتمتع ميتسوبيشي بإمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من التقنيات والمنصات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الشركة ستنفق الأموال لإحياء جالانت، إلا أنها تم إحياؤها في تصميم تخيلي جديد من Kolesa.ru يكشف عما قد تبدو عليه السيارة.

تمكنت السيارة في التصميم التخيلي من الحفاظ على اتصالها بسابقتها، مع تحديثات عصرية في نفس الوقت، ولا يوجد شيء عدواني في التصميم، والجدير بالذكر أن الجيل التاسع من جالانت ظل معروضاً للبيع حتى عام 2012، وكان الجيل العاشر عبارة عن ميتسوبيشي لانسر تم تجديدها في اليابان ولم يكن لها أي علاقة بالموديل الأصلي.

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وبالنظر إلى هذه التصميمات التخيلية، يُمكننا رؤية أوجه التشابه بينها وبين الجيل الثامن من جالانت، والذي يعد الجيل المفضل بالنسبة للكثيرين بفضل لغة التصميم الأنيقة ومحركات V6 القوية.

في الختام، إذا ما تم إحياء السيارة بالفعل، فنتوقع أن تستند على المنصة المستخدمة في رينو تاليسمان، فهي المنصة الوحيدة الملائمة لها، ما رأيكم؟