القبض على رئيس فيراري وبوجاتي السابق لأمريكا الشمالية للتهرب الضريبي

الخليج ٣٦٥ نت – في يناير الماضي، أعلنت بوجاتي عن استقالة المدير التنفيذي للعمليات في أمريكا الشمالية والجنوبية، موريزيو بارلاتو لأسباب شخصية، والآن انكشفت هذه الأسباب مع إعلان السلطات الأمريكية عن اعتراف بارلاتو بعدة تهم متعلقة بالتهرب الضريبي.

تحديداً، بارلاتو اعترف بعدم الكشف عن حساب بنكي أجنبي وعدم الإعلان عن دخل بقيمة 2.8 مليون دولار (10.5 مليون ريال)، والذي حصل عليه سراً بتوزيع وبيع عدة سيارات خارقة خارج المسارات القانونية.

وقد شغل بارلاتو منصب المدير التنفيذي لفيراري أمريكا الشمالية بداية من 2002، قبل انتقاله لشركة لوتس في 2010 ثم بوجاتي.

ويبدو أن التهم مركزة على فترة إدارة فيراري في المسيرة المهنية لبارلاتو، كما أشارت المستندات الرسمية إلى أن السيارات التي باعها بارلاتو سراً هي غالباً “لافيراري” في 2014، والتي اقتصرت فيراري على صنع 500 نسخة منها.

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