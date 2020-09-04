عرض الوفاق على تأجير سيارات 2021 بمميزات خاصة لفترة محدودة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوفاق لتأجير السيارات، لسه ما جربت سيارات ٢٠٢١؟ الوفاق مددت لك العرض عشان تزيدك حماس.. الأن سيارات ٢٠٢١ متوفرة بأسطولهم، احجز وادفع إلكترونيا واستفد من العروض المميزة السارية حتى 13 سبتمبر 2020. العرض: خصم 10% عند الدفع الالكتروني

خصم %50 على الكيلومتر المفتوح *السعر النهائي لخدمة الكيلومتر المفتوح يعرض على الموقع والتطبيق بعد الخصم شروط العرض: يسري العرض حتى 13 سبتمبر 2020.

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