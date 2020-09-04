جيب تكشف أسعار واجونير وجيب واجونير

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الخليج ٣٦٥ نت – أكدت جيب رسمياً على أسعار واجونير التي تبدأ من 60,000 دولار (225,000 ريال)، بينما جراند واجونير الأكثر فخامة ستتعدى 100,000 دولار (375,000 ريال) عند تزويدها بجميع الخيارات.
جراند واجونير ستمثل منافسة مباشرة لكاديلاك اسكاليد وسيارات الـ SUV الفاخرة الأخرى في الأسواق مثل بي ام دبليو X7 ومرسيدس GLS.
وستعتمد جراند واجونير على نفس منصة رام 1500 مع مشاركة نفس محركات 6 و8 سلندر، بالإضافة إلى محرك هجين بالقابس والذي تم تدشينه في النسخة الاختبارية هذا الأسبوع.
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