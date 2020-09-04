اخبار السيارات

جيب تكشف أسعار واجونير وجيب واجونير

0 نشر
ابراهيم بليكع 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت جيب رسمياً على أسعار واجونير التي تبدأ من 60,000 دولار (225,000 ريال)، بينما جراند واجونير الأكثر فخامة ستتعدى 100,000 دولار (375,000 ريال) عند تزويدها بجميع الخيارات.

جراند واجونير ستمثل منافسة مباشرة لكاديلاك اسكاليد وسيارات الـ SUV الفاخرة الأخرى في الأسواق مثل بي ام دبليو X7 ومرسيدس GLS.

وستعتمد جراند واجونير على نفس منصة رام 1500 مع مشاركة نفس محركات 6 و8 سلندر، بالإضافة إلى محرك هجين بالقابس والذي تم تدشينه في النسخة الاختبارية هذا الأسبوع.

Advertisements

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيب تكشف أسعار واجونير وجيب واجونير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا