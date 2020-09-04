أغرب أماكن أزرار تشغيل السيارات في العالم.. بعضها سري

خاصية زر تشغيل المحرك أصبحت من العناصر الأساسية في غالبية السيارات المتوفرة حاليا بالأسواق من مختلف الفئات.

وتحظى بعض السيارات بأزرار تغشيل للمحرك أفضل من غيرها، وهي ما قدمه موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات ضمن هذا التقرير الذي يضم السيارات التي تحتوي على أفضل أزرار تشغيل للمحرك حاليا.

بدأ الموقع بطراز ألفا روميو Alfa Romeo Giulia، والذي طرحته الشركة الإيطالية بتصميم استثنائي لموضع زر التشغيل، على مقود القيادة، وهو مكان غير تقليدية لوضع زر تشغيل السيارة الذي عادة ما يوجد بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة.

ويوجد بالأسواق عددا محدودا من السيارات التي يتمركز بها زر تشغيل المحرك على مقود القيادة مثل طراز ألفا روميو، ومن ضمنها طراز أودي R8 العامل بمحرك V10.

ومن التصميمات غير التقليدية لزر تغشيل المحرك، التصميم الذي طرحته شركة ميني بسياراتها، إذ يتخذ الزر شكل مفتاح "سويتش" الكهربائي، يتم تفعيلها بالتحريك للأعلى للتشغيل، وللأسفل للإيقاف.

بعده جاء زر التشغيل المضاف لطراز أستون مارتن Aston Martin DB11، وأوضح موقع "توب جير" أن ما يميز هذا الزر بهذا الطراز أنه مصنع من الزجاج، على عكس غالبية الأزرار الخاصة بتشغيل المحرك بمعظم السيارات، والتي تصنع من المعدن أو البلاستيك.

كما جاء ضمن القائمة زر تشغيل المحرك بطراز هوندا Honda Civic Type R بنسخته التي طرحت لعام 2007، وأوضح الموقع أن ما يميز هذا الزر لونه الأحمر الواضح، والمكان الغير تقليدي الذي وضع به، على يسار مقود القيادة.

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شملت القائمة أيضا بعض السيارات الكلاسيكية، وموقع زر تشغيل المحرك بها، ومنها طراز مكلارين الرياضي F1، الذي تمركز به زر تشغيل المحرك بجانب ناقل السرعة، ويعمل هذا الطراز الرياضي الخارق من مكلارين بمحرك فئة V12.

ومن أبرز التصميمات الخاصة بزر تشغيل المحرك ضمن قائمة "توب جير"، جاء تصميم زر المحرك بسيارة لامبورجيني Lamborghini Aventador، والذي يشبه في تصميمه زر إطلاق الصواريخ بالمركبات العسكرية، لتمتعه بغطاء بلاستيكي يفتح فقط عند تشغيل المحرك.

ومن التصميمات المميزة أيضا لزر تشغيل المحرك التصميم الخاص بهذا الزر في سيارة مرسيدس Mercedes-Benz SLR McLaren، العامل بمحرك V8 بسعة 5.5 لتر، ويتمركز زر تشغيل المحرك أعلى عصى ناقل السرعة الأوتوماتيكي بالطراز المزود بـ5 سرعات.

من بعده جاء طراز مكلارين McLaren Senna، الذي صمم به زر تشغيل المحرك بشكل أنيق، يتمركز به في منتصف المنطقة الوسطى للتحكم بالسيارة، ويحمل اللون الأحمر الواضح.

وفي ختام قائمة توب جير، جاء طراز فولفو Volvo XC90 الذي يتمتع بزر لتشغيل المحرك ذي تصميم استثنائي، الذي يبرز الزر لأعلى من منطقة تمركزه بجانب ذراع ناقل السرعة، ويعمل هذا الزر عبر القيام بلفه لليسار للإيقاف ولليمين لتشغيل المحرك.



