جنرال موتورز وهوندا تعلنان عن تأسيس تحالف جديد

الخليج ٣٦٥ نت – جنرال موتورز وهوندا لديهما تاريخ طويل ممتد لعقود من المشاريع المشتركة، والآن وقعت الشركتان على مذكرة تفاهم لتأسيس تحالف جديد مركز على أمريكا الشمالية. التحالف الجديد يعني تعاون جي إم وهوندا في عدد من المجالات الهامة مثل مشاركة المنصات والمحركات، وستبدأ مفاوضات التحالف “فوراً” مع تفعيل الشراكة في بداية العام القادم. وتأمل الشركتان بالاستفادة من خبراتهم المشتركة وتوفير نفقات تطوير المنصات والمحركات الهجينة والكهربائية وتقنيات التواصل الحديثة والتعجيل بنتائجهم. Advertisements

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