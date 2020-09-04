تسريب مرسيدس C-Class 2022 الجيل التالي

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة واضحة لمقدمة مرسيدس C-Class 2022 الجيل التالي لأول مرة بعد أشهر من الصور التجسسية المموهة بكثافة. ونلاحظ أن التصميم الأمامي مستوحى من E-Class فيس ليفت الجديدة، مثل المصابيح الأمامية الأضيق والشبك الأمامي البيضاوي وعناصر أخرى مشتركة في الخارجية. وقد ظهرت داخلية السيارة بوضوح في صور تجسسية سابقة، لتكشف عن لوحة عدادات رقمية جديدة وشاشة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية وتحديثات أخرى للتصميم الداخلي. Advertisements وستنطلق سي كلاس 2022 بتشكيلة متنوعة من محركات البنزين والديزل 4 سلندر ومحرك هايبرد بالقابس، بينما تشير تقارير إلى أن نسخ AMG عالية الأداء ستتخلى عن محركات 6 و8 سلندر لصالح محركات 2.0 لتر تيربو 4 سلندر لتحسين صرفية الوقود وخفض الانبعاثات.. ومن المتوقع تدشين السيارة في النصف الثاني من العام القادم.

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