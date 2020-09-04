لكزس RC كوبيه 2021 تحصل على تحديثات تقنية وإصدار خاص جديد

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس RC كوبيه على تحديثات جديدة لعام 2021، أهمها إضافة إصدار “الخط الأسود” الحصري الجديد. الكوبيه الأنيقة ستحصل على نظام رصد النقطة العمياء بخاصية التحذير من الزحام الخلفي بشكل قياسي في جميع الفئات، مع تقديم ألوان جديدة.. وستستمر السيارة بنفس محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 241 حصان وعزم 350 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات. كما تتوفر السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 260 حصان وعزم 320 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، مع محرك ثالث V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان وعزم 380 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 6 أو 8 سرعات. بالنسبة لنسخة إصدار “الخط الأسود” فتنوي لكزس صنع 350 وحدة فقط منها بمصابيح أمامية LED بأشعة ثلاثية وجنوط سوداء “إف سبورت” 19 إنش وزخرفات خشبية وتخييط فضي في الداخل وحقائب سفر سوداء فاخرة من شركة Zero Halliburton مع الإصدار. Advertisements

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