رحلة مصورة لتاريخ السيارات الإنجليزية.. 80 شركة وآلاف الموديلات

على عكس الاعتقاد السائد بأن بريطانيا الحلقة الأقل بين كبرى الدول الأوروبية المصنعة للسيارات، كشف تقرير جديد لموقع "أوتو كار"، عن أن المملكة المتحدة ضمت عبر تاريخها ما يزيد على 80 ماركة مصنعة للسيارات.

وعبر التسلسل الأبجدي لأسماء هذه الماركات باللغة الإنجليزية، ضم الموقع في تقريره أبرزها، وبدأ الموقع تقريره بماركة AC Cars البريطانية، وهي واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم إذ تأسست عام 1903، وأعلنت عن مسماها التجاري AC بداية من عام 1907.

من بعدها جاء بالقائمة ماركة السيارات البريطانية Alcraft Motor Company، التي تم تأسيسها لتصنيع سيارات كهربائية خارقة، وتعمل هذه الشركة حاليا على إنتاج أولى موديلاتها بمحرك كهربائي وبطاريات قادرة على منح المحرك مدى سير لـ 400 ميلا وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل خلال 3.8 ثانية.

ماركة أخرى جاءت ضمن القائمة، وتخصصها صناعة حافلات النقل العام، هي ماركة Alexander Dennis ومقرها أسكتلندا، وتأسست هذه الشركة عام 2004.

ومن الماركات العريقة التي جاءت أيضا ضمن القائمة، ماركة Allrad البريطانية التي تأسست في بعد الحرب العالمية الثانية على يد "سيدني آلراد"، وصنعت سيارات شاركت في سباقات كبرى مثل سباق لو مان 24 ساعة عام 1953.

جاء ضمن القائمة أيضا من الماركات البريطانية التي تخصصت في تصنيع السيارات الرياضية لسباقات لو مان، شركة AS Motorsport، التي صنعت محركات لموديلات أخرى أيضا مثل أستون مارتن و جاجوار، ومن أبرز موديلاتها موديل R1.

تلاها في القائمة ماركة أستون مارتن البريطانية العريقة، التي كانت بدايتها في عام 1914 على يد "ليونل مارتن" و "روبيرت بامفورد".

ثم ذكر الموقع ضمن قائمته، ماركة بريطانية أسست حديثا تخصصت في تصنيع سيارات لسباقات Mono sports، وهي ماركة BAC، التي انطلقت في عام 2011.

لحقها بالقائمة، ماركة بينتلي البريطانية الشهيرة المصنعة للسيارات الفخمة، والتي كانت تأسيسها على اعقاب الحرب العالمية الثانية، وقدمت الشركة للصناعة اسهامات هامة شملت طراز Continental GT ومحركه العملاق W12.

Advertisements

ومن بعدها جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، ماركة Chesil، وهي الشبيه البريطاني الكلاسيكي لماركة سيارات بورش الألمانية، وهي ماركة مملوكة حاليا لمجموعة Westfield Sportscars.

كما ذكر الموقع ضمن قائمته، ماركة Crosslé البرطانية التي تعتبر من أعرق شركات صناعة وتعديل سيارات السباق، وكان تأسيسها في عام 1957.

ثم ذكر الموقع ماركة جاجوار البريطانية العريقة، التي أصبحت حاليا تابعة لماركة لاند روفر، وتمتلك حتى الآن مصانع تابعة لها داخل المملكة المتحدة تصنع بها موديلات مثل F-PACE.

ومن بعدها جاء ضمن القائمة ماركة لاند روفر البريطانية، وتوسعت الماركة حاليا بشكل كبير إذ تمتلك مصانع بكل من البرازيل والصين والهند وسلوفيكيا، وخلال عام 2019 الماضي باعت شركة لاند روفر 396,105 ألف سيارة على نطاق عالمي.

ومن بعدها ذكر الموقع ضمن قائمته ماركة "لوتس" البريطانية الشهيرة المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفخمة، والتي تأسست عام 1965.

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة عملاق صناعة السيارات الرياضية البريطاني، مكلارين، والتي تحقق توسعا في إنتاجها ومبيعاتها حتى الآن.

ثم ذكر الموقع ماركة Metrocab، وهي ماركة بريطانية تخصصت في تصنيع التاكسي الكلاسيكي لشوارع لندن، والتي تطور موديلاتها حاليا لتطرحها قريبا بمحركات كهربائية خالصة.

كما ذكر الموقع ماركة ميني الشهيرة، التي ارتبطت دائما موديلاتها بالعلم البريطاني، وتأسست عام 1959، على الرغم من أنها الآن إحدى الماركات التابعة لمجموعة "بي إم دبليو".

واختتم الموقع قائمته بماركة رولز رويس البريطانية العريقة المصنعة لأفخم السيارات في العالم، مع العلم بأنها الآن تابعة لمجموعة بي إم دبليو أيضا.