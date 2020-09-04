تتوافر بـ 3 نماذج.. سكودا تكشف عن أول سيارة "كروس" كهربائية متطورة

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة سكودا التشيكية لمنافسة عملاق صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، بمركبة كهربائية جديدة تسمى Enyaq iV ، والتي تعد أول سيارة كروس كهربائية من سكودا.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بـ 3 نماذج، وزود النموذج الأساسي من السيارة، والذي يسمى Enyaq iV 50 بمحركات كهربائية بعزم 148 حصانا، وبطاريات تكفي المركبة لقطع 340 كلم بالشحنة الواحدة، أما نموذج Enyaq iV 60 فحصل على محركات

كهربائية بعزم 180 حصانا، وبطاريات تكفي لقطع مسافة 390 كلم بالشحنة الواحدة، فيما جاء نموذج Enyaq iV 80 الأكثر تطورا بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصنة، وزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

وتأتي تحفة سكودا الكهربائية الجديدة، بهيكل مميز بطول 4 أمتار و64 سنتيمترا، عرضه 187 سم، وارتفاعه 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات

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فيه 276 سنتيمترا.

وتتميز المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى صندوق خلفي للأمتعة تصل سعته إلى 585 لترا، وواجهة قيادة متطورة في منتصفها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا، والمميز في هذه الشاشة هو إمكانية التعامل معها عبر إيماءات اليد.

وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المتطورة مثل نظام تثبيت السرعة أثناء السير على طريق السفر، ونظام مساعد للتحكم بالحركة على المنعطفات، ونظام متطور للفرملة الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، إضافة إلى نظام يحافظ على الحركة ضمن مسار معين على الطريق، ونظام لركن السيارة أوتوماتيكيا دون تدخل السائق.