عروض الجبر للتمويل على تقسيط كيا سيلتوس وسبورتج

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للتمويل على سيارات كيا، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة، كل هذا وأكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان مع حلول تمويلية مرنة ومتميزة وانظمة سداد تناسب احتياجاتك. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارات المشمولة في العرض: كيا سيلتوس: القسط الشهري: 1165 ريال (بدون الضريبة المضافة)

القسط الشهري: 1165 ريال (بدون الضريبة المضافة) كيا سبورتج: القسط الشهري: 1229 ريال (بدون الضريبة المضافة) مميزات العروض: بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية. الشروط والأحكام: Advertisements العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر 2020

تطبق الشروط والأحكام صور العروض:

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