وفقا لتقييم المستهلكين.. أفضل 5 أنواع لفرش أرضية السيارة

قدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قائمة، بأبزر مفارش الأرضية المتوفرة بالأسواق حاليا، والمخصص لأرضيات السيارات، لحماية منطقة اسفل مقاعد السيارة من الاهتراء مع تكرار الاستخدام.

وجمع الموقع الأمريكي في قائمته، أفضل 5 أنواع لفرش أرضيات السيارات تتوفر حاليا للبيع على أكبر المتاجر الإلكترونية، وذكر أن هذه الأنواع الخمس، حصدت أعلى التقييمات من المستهلكين.

وبدأ الموقع القائمة بالنوع الأفضل بها، وهو فرش Armor All 78840ZN، المكون من أربعة قطع، ومصنعة من خامة المطاط Rubber Floor Mat، وقال "موتور وان" أن هذا النوع يتوفر بأكثر من لون، الأسود و tan، واللون الرمادي، ويناسب الاستخدام في كافة فصول السنة، ومانع للانزلاق.



وتراوحت درجة التقييم التي يحظها بها هذا النوع من فرش أرضية السيارات، عبر موقع التجارة الإلكترونية أمازون، ما بين 4.5 و 5 نجوم.

ومن بعده جاء ضمن القائمة نوع آخر، قال موقع "موتور وان" إنه الأفضل للاستخدام في أرضيات الشاحنات بأنواعها، وهو نوع فرش من ماركة Husky Liners SuperCrew، المكون من 3 قطع للمقاعد الأمامية والخلفية من الشاحنة، ويتوفر منه ألوان الأسود والرمادي وهو مصنع من المطاط، ومضاد للانزلاق، ويحظى بدرجة تقييم تتراوح ما بين 4.8 و 4.9 نجوم.

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والنوع الثالث الذي جاء ضمن قائمة موقع "موتور وان" من مفارش أرضية السيارات، هو نوع فرش من ماركة FH Group باسم F11311 Rubber Floor Mat، وقال الموقع إن ما يميز هذا النوع، تكلفته المنخفضة مقابل جودته العالية، ويتوفر بأربعة قطع، ويطرح بألوان الأسود والأزرق والبيج، و الوردي والأرجواني، والرمادي، وهو مضاد للانزلاق، ومضاد للمياه، ويحظى بدرجة تقييم تتراوح فيما بين 4.3 و 4.5 نجوم.

والنوع الرابع من المفارش الذي ذكر ضمن قائمة الأفضل من "موتور وان" هو نوع MT-923-BK من ماركة Motor Trend، وهو مميز في استخدامه للشاحنات والسيارات الرياضية، ويتوفر بألوان الأسود والرمادي والبيج والبني والأزرق، وهو مضاد للانزلاق، ومقاوم للقطع والثني، ويحظى بدرجة تقييم تتراوح بين 4.4 و 4.2 نجوم.

والنوع الخامس والأخير ضمن قائمة "موتور وان" لأفضل أنواع فرش أرضيات السيارات، من صنع شركة أمازون نفسها باسم AmazonBasic، ويتوفر بثلاث قطع رئيسية، ويتوفر منه ألوان الأسود والبيج والرمادي، وهو مصنع من المطاط المقوى ومضاد للانزلاق ومناسب للاستخدام في كافة الفصول، ويحظى هذا النوع من فرش أرضية السيارة بدرجة تقييم من المستهلكين تتراوح ما بين 4 و 4.2 نجوم.



