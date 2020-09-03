"فيس ليفت" الجديدة من طراز "أكاديا" GMC.. الأسعار والمواصفات

للمنافسة ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، قدمت ماركة جي إم سي الأمريكية نسخة 2020 الأحدث من طراز "Acadia" العائلي، والذي يتوفر بالكثير من الرحابة لتمتعه بصف ثالث من المقاعد.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لقدرات الطراز بنسخته الأحدث من جي إم سي، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات المتنوعة التي تتوفر منه للبيع بالأسواق، والتكلفة الرسمية لهذه الفئات.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن نسخة 2020 الجديدة من طراز جي إم سي Acadia تعتبر نسخة تحديث لمنتصف الجيل الحالي من الطراز، "فيس ليفت"، لذا شملت عددا مميزا من التحديثات طالت التصميم الخارجي، بإضافة كشافات أمامية جديدة من طراز LED، مع توفير محرك جديد ضمن خيارات محركات الطرازالمتوفرة بسعة 2.0 لتر لفئة SLT وفئة DENALI.





الأسعار

وذكر الموقع أن نسخة "فيس ليفت" الجديدة من طراز Acadia يتوفر منها 5 فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة Acadia SL وتتوفر بسعر 30,995 ألف دولار، ومن بعدها فئة Acadia SLE التي تتوفر بسعر 34,995 ألف دولار، ثم من بعدها فئة Acadia SLT التي تتوفر بسعر 39,995 ألف دولار، ومن بعدها فئة Acadia AT4 التي تتوفر بسعر 42,495 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Acadia Denali التي تتوفر بسعر 47,495 ألف دولار.

المحرك

تطرح الفئات الافتتاحية من طراز جي إم سي Acadia بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 193 حصان، ويتوفر للفئات المتقدمة محرك بسعة أكبر تصل لـ3.6 لتر من فئة V6 بقوة 310 حصان وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات، وتصل قدرة التسارع بأعلى فئات الطراز من صفر لـ60 ميل في الساعة خلال 6.1 ثانية.

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استهلاك الوقود

ويستهلك طراز Acadia بنسخته الفيس ليفت الجديدة لعام 2020، من الوقود بمحركه ذو سعة 2.5 لتر، معدل جالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

وفيما يخص المحرك الأكثر سعة V6 3.6 لتر، يستهلك من الوقود جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم الطراز به على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم الطراز بهذا المحرك على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز جي إم سي Acadia بنسخته الفيس ليفت الجديدة، بنظام معلوماتي مميز، يدعم خدمة الإنترنت اللاسلكي بشبكة 4G LTE، مع توفر وصلات للهواتف الذكية USB، وشاشة معلوماتية لم يتم الكشف عن قياسها بالتحديد، يدعمها نظام شحن للهواتف الذكية بقوة 12 فولت.





الأمن والسلامة

واختتم الموقع بتقييم منظومة الأمن والسلامة،لافتا إلى أن طراز جي إم سي Acadia بنسخته الأحدث حصل على أعلى التقييمات في اختبارات الحوادث من منظمة الأمن والسلامة على الطرق السريعة.

كما يحظى الطراز بمجموعة مميزة من الأنظمة الأمنية المساعدة للسائق، من ضمنها نظام الفرامل الذاتية التي تفعل بشكل تلقائي في حالات الطورائ، ونظام الحفاظ على المسار ونظام رصد المنطقة العمياء.