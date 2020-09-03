شاهد أول صور تشويقية للجيل الجديد من هيونداي توسان

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن صور تشويقية للجيل القادم من سيارتها الشهيرة توسان 2021، التي من المنتظر أن يتم طرحها رسمياً في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

ووفقاً للصور التي نشرتها هيونداي، فإن السيارة ستحصل على تصميم مختلف كلياً عن الموديل السابق، حيث تأتي بواجهة أمامية جديدة كلياً بشبك يشبه الجواهر، كما تم دمج المصابيح النهارية بالشبك

في تصميم فريد، لايمكن رؤيتها إلا عند تشغيلها.

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ولأول مرة سوف تحصل توسان الجديدة على لغة التصميم "Sensuous Sportiness"، والتي تم تقديمها في النترا، وتستند على لغة "Parametric Dynamics" الخاصة بهيونداي، حيث تحصل على واجهة خلفية أنيقة، مع مصابيح خلفية ليد جاذبة للأنظار، ومصد قوي، ومشتت هواء، وشريط مضيء ممتد على طول خلفية السيارة.

ومن المتوقع أن يكون الجيل الجديد من "توسان"، أكبر وأعرض من الجيل الحالي، ويتمتع أيضاً بقاعدة عجلات ممتدة، ومن الداخل ظهرت توسان الجديدة في رسم تخيلي مؤخراً، كشف عن عجلة قيادة بأربعة أذرع، وأجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة نظام ترفيهي عريضة، وأزرار للتحكم في المناخ، كما تتميز أيضاً بأزرار بارزة لأنماط القيادة وحوامل الأكواب المخفية.

وبحسب تسريبات نشرتها مؤخراً العديد من المواقع المتخصصة في السيارات، فإن "توسان"، ستستمد قوتها من محرك Theta3 بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر في أسواق أمريكا الشمالية، بنسخ تربو وعادية.